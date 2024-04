Anche la puntata di oggi di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata, basti pensare a ciò che è accaduto durante il blocco dedicato a Gemma Galgani, la quale è stata umiliata. Ad ogni modo, oltre che parlare di lei, sono stati affrontati anche altri temi degni di nota. Barbara De Santi ha ricevuto la visita di un nuovo spasimante, mentre Aurora Tropea è stata fortemente bersagliata da Gianni Sperti, cosa che ha fatto insorgere il pubblico. Ecco cosa è successo.

Maria blocca un cavaliere che cita la Rai a Uomini e Donne

Nella puntata del 3 aprile di Uomini e Donne sono arrivati due nuovi cavalieri, uno per Renata e l’altro per Barbara De Santi. Specie quello di quest’ultima ha creato molto sgomento. Dopo essersi presentato e aver parlato un po’ di sé, Tina Cipollari lo ha subito incalzato con la sua solita sfilza di domande inerenti la sua professione e i suoi guadagni.

Ebbene, a quel punto, il cavaliere ha detto di essere un produttore cinematografico. Incuriosito dalla sua professione, Tina ha iniziato a chiedergli quali film avesse realizzato. L’uomo, così, ha iniziato a fare tutto l’elenco delle varie pellicole ma, nel momento in cui ha citato la Rai, è subito intervenuta Maria De Filippi per bloccarlo. La conduttrice gli ha detto che adesso non avrebbe dovuto fare l’elenco di tutti i suoi lavoro. L’uomo, così, si è placato dinanzi la presentatrice, che è apparsa anche un po’ spazientita.

Gianni Sperti esagerato contro Aurora Tropea

Come se non bastasse, poi, sul finire della puntata è scoppiato il caos. La conduttrice ha chiesto ad Aurora Tropea di accomodarsi al centro dello studio per raccontare della sua conoscenza con Federico, un nuovo cavaliere che si è detto interessato a lei. Nel momento in cui i due si sono accomodati a centro studio, però, Gianni Sperti ha subito chiesto a Tina Cipollari di rientrare in studio, in modo da poter attaccare la donna.

Aurora e Federico si stanno frequentando! Come proseguirà tra di loro? #UominieDonne pic.twitter.com/Fn1RzBYZpc — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 3, 2024

Presto detto. Nel giro di pochi istanti, infatti, l’opinionista ha subito iniziato ad attaccare la donna, accusandola di non essere realmente interessata a lui. Se così non fosse, infatti, nella scorsa puntata avrebbe detto che ci fosse uno che le interessasse quando lui glielo ha chiesto. Tra i due, dunque, è partita una discussione molto accesa che ha spazientito il pubblico da casa. In tantissimi, infatti, hanno accusato Gianni di praticare bullismo ai danni di Aurora.