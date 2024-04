Le anticipazioni di questa settimana di Uomini e Donne, che vanno dal 2 al 5 aprile, in quanto ieri il talk show di Maria De Filippi non è andato in onda in occasione di Pasquetta, rivelano che non mancheranno liti molto concitate, specie al Trono di Ida Platano. Anche tra gli Over, però, ci saranno delle discussioni molto accese.

Ida Platano in difficoltà con i corteggiatori a UeD: Maria l’aiuta

Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne si parlerà molto di Ida Platano. La donna uscirà sia con Mario, sia con Pierpaolo. Le esterne andranno bene, ma poi in studio ci saranno delle discussioni, soprattutto con Cusitore. Ida, infatti, gli dirà di essere rimasta un po’ male in quanto sente di non piacergli abbastanza e di non averla pensata nel corso di questi giorni.

Lui proverà a smentire, ma apparirà piuttosto spazientito, sta di fatto che i due discuteranno, sta di fatto che la donna dirà di non voler ballare con nessuno. Successivamente, poi, Maria De Filippi prenderà la parola per parlare ai due corteggiatori. La donna dirà loro che Ida vuole costruire qualcosa di serio, quindi è normale che abbia dei dubbi, specie in virtù di quello che ha vissuto in passato. Mario, allora, cambierà atteggiamento e chiederà alla donna di ballare e lei accetterà.

Daniele Paudice uscirà con Gaia e con una nuova corteggiatrice di nome Marika. Il ragazzo sembrerà molto preso da entrambe, sta di fatto che sembrerà intenzionato a continuare solo con loro. Il tronista, inoltre, affermerà di non essere più interessato a Beatriz D’Orsi, che nella scorsa puntata fu chiamata da lui, ma disse di non voler rimanere per corteggiarlo.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: sfilata, liti e decisioni

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani siederà al centro dello studio con il nuovo cavaliere venuto per lei. La dama, però, ammetterà di non essere particolarmente interessata ad approfondire la sua conoscenza, sta di fatto che lo manderà via. Questo scatenerà le ire di Tina Cipollari, la quale l’accuserà di far perdere solo tempo ai corteggiatori. Ne deriverà, dunque, una discussione. In studio, poi, ci sarà la sfilata del parterre femminile, la quale sarà vinta da Ida, del Trono Over.

Barbara De Santi deciderà di interrompere la conoscenza con il nuovo cavaliere venuto in studio per lei. Ida, invece, uscirà con Angelo, l’ex corteggiatore di Tiziana. Anche loro, però, prenderanno la decisione di chiudere la conoscenza. Al centro dell’attenzione ci saranno anche Cristina Tenuta e Jasna Amodei, che decideranno anche loro di chiudere le rispettive conoscenze.