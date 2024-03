Nella parte conclusiva della puntata di oggi di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito ad un colpo di scena, ovvero, al ritorno di Beatriz D’Orsi in studio. In realtà, però, si è trattato di un evento lampo, mentre i telespettatori si aspettavano di assistere ad una scena un po’ diversa. Ecco cosa è accaduto.

Il ritorno di Beatriz a Uomini e Donne

Daniele Paudice ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di richiamare Beatriz D’Orsi. Dopo la scelta di Brando Ephrikian, il nuovo tronista ha deciso di provarci con la ragazza. Lei è stata chiamata in studio, senza essere informata su quello che sarebbe successo.

La giovane, così, si è trovata al cospetto di Daniele, il quale le ha detto di averla notata da un po’ di tempo, e si sentiva anche che non sarebbe stata la scelta di Brando. Per tale motivo, il giovane le ha chiesto se le andasse di restare in studio per lui.

La D’Orsi vuole il Trono di UeD? La strategia

Naturalmente, Daniele ha precisato di sapere benissimo che fosse piuttosto prematura la sua richiesta, pertanto, ha detto alla sua interlocutrice di prendersi tutto il tempo di cui avesse bisogno. Lei, però, ha replicato in un modo un po’ spiazzante.

Nello specifico, infatti, Beatriz ha ammesso di essere rimasta spiazzata. La ragazza ha anche detto che non avesse alcun problema di tempo, in quanto si sente già pronta a mettersi nuovamente in gioco in amore, cosa alquanto spiazzante. La realtà è che non è attratta da Daniele. Lui ha apprezzato la sincerità, così lei è andata via. Sul web in tanti hanno commentato l’accaduto, ed hanno reputato la scelta di Beatriz molto studiata. La giovane forse si aspettava che le venisse proposto il Trono? Probabile. Fatto sta che, con le sue parole, alquanto inaspettate, ha voluto informare la redazione di essere pronta a mettersi di nuovo in gioco.