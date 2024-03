Le anticipazioni settimanali di Uomini e Donne rivelano che ci saranno momenti davvero esilaranti. Al Tono Over ci sarà una sfilata dai risvolti assolutamente inaspettati. Tra Ernesto Russo e Barbara De Santi ci sarà una discussione davvero molto accesa, e non mancheranno decisioni importanti. Anche al Trono Classico ci saranno momenti concitati, specie per Brando Ephrikian, il quale valuterà addirittura l’ipotesi di prendersi una pausa dal Trono.

Show di Tina e Aurora a Uomini e Donne, Ernesto furioso con Barbara

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà una nuova sfilata del parterre femminile. Il tema sarà “Ti stupisco con effetti speciali“. Dopo le varie esibizioni, ci sarà un colpo di scena. Tina Cipollari salirà in passerella e darà luogo ad una sfilata davvero esilarante, durante la quale ammetterà di avere degli occhiali in grado di farle vedere gli uomini senza vestiti. Non mancheranno battute molto piccanti. Tra Ernesto Russo e Barbara De Santi ci sarà un epilogo infelice. L’uomo deciderà di interrompere categoricamente la conoscenza dopo aver scoperto che la dama si sia messa in contatto telefonico con sua nipote. Questa invasione di privacy sarà imperdonabile per il cavaliere. Lei proverà a spiegarsi, ma, malgrado alcuni confronti, non ci sarà alcun punto d’incontro.

Aurora Tropea, invece, discuterà molto con Gianni Sperti. Ad un certo punto, poi, la donna si toglierà anche il maglione, mostrando una maglia con una scritta rivolta verso Gianni. Quest’ultimo l’accuserà di essersi studiata tutto a tavolino per dare luogo a questo inutile siparietto. Ad ogni modo, la donna chiuderà con Franco, mentre Renata proseguirò con lui, ma chiuderà con Giancarlo. Nelle prossime puntate di UeD ci sarà anche una discussione tra Maura, Diego e Gianluca. Quest’ultimo non sapeva di dover condividere la dama anche con un altro cavaliere, quindi si arrabbierà. Enrico abbandonerà la trasmissione, mentre Francesco chiuderà con Sabrina. Per Mario arriveranno nuove dame, ma lui ne terrà solo una di nome Desire.

Brando chiede una pausa a UeD: Mario se ne va

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Brando Ephrikian si troverà a vivere un momento davvero molto difficile. Il cavaliere uscirà con entrambe le corteggiatrici. Con Beatriz D’Orsi ci sarà un momento di tregua, mentre con Raffaella Scuotto ci saranno discussioni. Quest’ultima si sentirà un rimpiazzo, pertanto, ammetterà che, in caso di scelta, lei sarà un “No”. In seguito, poi, si pentirà di aver detto questa cosa, tuttavia, Brando sarà molto provato. Il ragazzo, infatti, chiederà addirittura a Maria De Filippi una pausa dal suo Trono.

Ida Platano eliminerà un corteggiatore, mentre uscirà in esterna con Mario Cusitore. I due discuteranno, ma alla fine troveranno un punto di incontro e si abbracceranno. La donna, però, uscirà anche con Daniele, che proverà a baciarla, ma lei rifiuterà. L’esterna con Pierpaolo, invece, sarà bellissima. Lei gli farà un regalo, ovvero una loro foto e, alla fine, i due si baceranno. Nel vedere questa scena, Mario perderà le staffe e uscirà dallo studio. Il cavaliere farà anche le valigie e si dirà intenzionato a lasciare la trasmissione. lei reputerà la sua reazione eccessiva, andrà da lui per parlargli, ma lui non ne vorrà sapere. Sarà davvero un punto definitivo?