La serie televisiva “La Promessa“ continua a tenere i telespettatori incollati allo schermo. Dal 5 al 9 giugno 2023, la trama promette una serie di svolgimenti emozionanti. Ecco le anticipazioni per questa settimana ricca di eventi, suspense e intrighi.

Anticipazioni “La Promessa” dal 5 al 9 Giugno 2023

“La Promessa” Episodio 5 – Un’importante scoperta!

Nell’episodio del 5 giugno, la trama ruota attorno al Sergente Funes e alla sua scoperta sconcertante: il Signorino Tomas è stato assassinato in un luogo diverso da quello del suo ritrovamento.

Un’arma del delitto fa la sua comparsa in modo inaspettato, portando ulteriore scompiglio. La trama si infittisce quando Jana trova l’arma del delitto nascosta nella sua stanza. Come gestirà questa situazione critica?

“La Promessa” Episodio 6 – Conflitti e sospetti

Il 6 giugno, l’episodio si concentra su Jana, la quale si ritrova nel mirino del sospetto. Petra, intanto, continua a mettere alla prova la resistenza di Jana in un gioco di potere e manipolazione. Un punto culminante dell’episodio si verifica quando Petra scopre il punteruolo che Jana aveva accuratamente nascosto. Questo ritrovamento cambierà il corso degli eventi?

“La Promessa” Episodio 7 – Amore e potere

Il 7 giugno, le vicende sentimentali prenderanno piede nell’episodio. Da un lato, Leonor si rivela sempre più innamorata di Mauro, d’altro canto, Cruz tenta di manipolare il destino di Manuel e Jimena. Un momento significativo dell’episodio si verifica quando Petra rivela a Pia che sa della sua gravidanza. Questa informazione porterà a nuovi sviluppi?

“La Promessa” Episodio 8 – Rivelazioni e arresti

L’8 giugno, l’episodio si concentra sul Sergente Funes che arresta Manuel per l’omicidio di Tomas. Nel frattempo, Leonor è in fermento per l’arrivo della Fiera di aprile. Un lieto evento si profila all’orizzonte: Simona scopre che diventerà nonna. Come accoglierà questa notizia?

“La Promessa” Episodio 9 – Malattia e avvertimenti

Nell’episodio del 9 giugno, Simona è gravemente malata e Jana cerca di aiutarla con un rimedio naturale. Il dottore arriva finalmente, ma sarà in grado di migliorare le condizioni di Simona? Verso la fine dell’episodio, Funes fa una visita a Jana, mettendola in guardia: chi ha incastrato Tomas ha anche lei nel mirino. Riuscirà Jana a salvare se stessa?