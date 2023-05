Oggi, sabato 13 maggio, Lorenzo Musetti fa il suo esordio nell’edizione 2023 dell’ATP Roma contro Matteo Arnaldi. Derby tutto azzurro nella capitale quindi, dopo il bel successo ottenuto al primo turno da Matteo contro l’argentino Diego Schwartzmann, ormai lontano parente dal giocatore che nel picco della sua carriera era riuscito a mantenersi stabilmente nella top 10. Sulla carta un incontro semplice per Musetti, ma il tennis ci ha abituati a sorprese clamorose anche quando i pronostici sembravano chiusi (l’ultimo Masters 1000 di Madrid ne è una riprova, nonostante il vincitore sia stato Carlos Alcaraz, al momento il giocatore più forte del circuito).

Di seguito le informazioni su dove vedere il match Musetti-Arnaldi in televisione e in streaming.

Dove vedere Musetti-Arnaldi in TV

L’incontro di oggi tra Musetti e Arnaldi sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L’orario d’inizio della partita, che si disputerà sul campo centrale, è fissato per non prima delle 20:30.

Lorenzo Musetti è reduce dall’eliminazione al primo turno dell’ATP Madrid contro il tedesco Yannick Hanfmann. Un’uscita di scena precoce per il numero due del tennis italiano, dopo la semifinale raggiunta a Barcellona e i quarti di finale di Montecarlo, raggiunti dopo aver battuto agli ottavi il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il 21enne di Carrara potrebbe beneficiare del fatto che tutta la pressione mediatica sia sulle spalle di Jannik Sinner, considerato uno dei favoriti per la vittoria finale. Una spensieratezza che dovrebbe agevolarlo soprattutto nei primi turni del torneo, a partire dal derby azzurro di oggi.

Dall’altra parte, Matteo Arnaldi sta attraversando un ottimo periodo di forma. Prima della vittoria al primo turno negli Internazionali d’Italia, il sanremese è stato protagonista di un clamoroso inizio di torneo all’ATP Madrid, dove partendo dalle qualificazioni ha eliminato al primo turno il francese Paire e al secondo turno il numero 3 del seeding Casper Ruud, per poi arrendersi allo spagnolo Munar al terzo turno. Quello stesso Munar che l’azzurro aveva eliminato al primo turno di Barcellona una settimana prima, salvo poi arrendersi nella partita successiva contro l’inglese Daniel Evans. A inizio aprile, poi, ha vinto il Challenger di Murcia, battendo in finale il croato Borna Gojo per due set a zero.

Dove vedere Musetti-Arnaldi in streaming

Lo streaming del match Musetti-Arnaldi di oggi a Roma sarà visibile su Sky Go e NOW. La soluzione più vantaggiosa è sfruttare la promo valida per il pass Sport di NOW, attivabile a soli 5,99 euro per il primo mese anziché 14,99 euro.

A noi non resta che darvi appuntamento a quest’oggi, quando Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi daranno vita a un derby tutto azzurro nel secondo turno degli Internazionali d’Italia. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW non prima delle ore 20:30.

Crediti immagine di copertina: Twitter