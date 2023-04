Da lunedì 17 a domenica 23 aprile è in programma l’ATP Barcellona 2023, torneo ATP 500 sulla terra rossa. Vi partecipano alcuni dei migliori tennisti del circuito, tra cui il campione uscente Carlos Alcaraz e gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Tre giorni dopo la fine del torneo in corso di svolgimento nella città catalana avrà inizio il Masters 1000 di Madrid, seguito a ruota dal Masters 1000 di Roma, ultimo grande appuntamento prima del Roland Garros di fine maggio.

Di seguito le informazioni su dove vedere l’ATP Barcellona 2023 in televisione e in streaming.

Dove vedere l’ATP Barcellona in TV

L’ATP 500 di Barcellona sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

Jannik Sinner è il numero 4 del seeding e si trova sulla parte bassa del tabellone. Esordirà al secondo turno contro l’argentino Schwartzman: in caso di qualificazione, al turno successivo incontrerà il vincente della sfida tra il giapponese Nishioka e il belga Goffin, mentre ai quarti possibile nuovo derby tutto azzurro con Lorenzo Musetti. Nelle fasi finali del torneo, il numero uno del tennis italiano potrebbe trovarsi contro il greco Stefanos Tsitsipas in semifinale, mentre un’eventuale nuova sfida con Carlos Alcaraz andrebbe di scena soltanto in finale, con lo spagnolo nella parte alta del tabellone dove l’ostacolo più difficile da affrontare si chiama Casper Ruud.

Dove vedere l’ATP Barcellona in streaming

Lo streaming dell’ATP Barcellona sarà visibile su Sky Go, NOW e il sito web supertennis.tv. Sky Go è il servizio gratuito offerto a tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento a Sky, invece NOW è il portale che garantisce l’accesso all’intera programmazione live e on demand della pay-TV inglese esclusivamente in streaming. In alternativa è possibile usufruire del live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis, il canale televisivo della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel).

Entry list ATP Barcellona 2023

Ecco l’entry list ufficiale dell’edizione 2023 dell’ATP Barcellona:

Carlos Alcaraz (testa di serie numero 1)

Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero 2)

Casper Ruud (testa di serie numero 3)

Jannik Sinner (testa di serie numero 4)

Cameron Norrie (testa di serie numero 5)

Frances Tiafoe (testa di serie numero 6)

Karen Khachanov (testa di serie numero 7)

Alex de Minaur (testa di serie numero 8)

Lorenzo Musetti (testa di serie numero 9)

Alejandro Davidovich Fokina (testa di serie numero 10)

Grigor Dimitrov (testa di serie numero 11)

Roberto Bautista Agut (testa di serie numero 12)

Daniel Evans (testa di serie numero 13)

Denis Shapovalov (testa di serie numero 14)

Francisco Cerundolo testa di serie numero 15)

Yoshihito Nishioka (testa di serie numero 16)

Diego Schwartzman

Ben Shelton

Bernabe Zapata Miralles

David Goffin

Alexander Bublik

Albert Ramos-Vinolas

Emil Ruusuvuori

Mackenzie McDonald

Nicolas Jarry

Pedro Cachin

Ybing Mu

Jaume Munar

Nuno Borges

Jason Kubler

Alternates

Tomas Martin Etcheverry (in tabellone)

Ilya Ivashka (in tabellone)

Emilio Gomez (in tabellone)

Alexander Shevchenko (in tabellone)

Attila Balazs (in tabellone)

Francesco Passaro (in tabellone)

Gijs Brouwer (in tabellone)

Pedro Martinez (in tabellone)

Crediti immagine di copertina: @bcnopenbs (profilo ufficiale Twitter del torneo ATP Barcellona)