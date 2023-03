Mercoledì 22 marzo andrà in onda la seconda puntata del nuovo format condotto da Piero Chiambretti e intitolato La TV dei 100 e Uno. La prima puntata non ha brillato particolarmente in termini di ascolti. Ci sarà un cambio di direzione per quanto riguarda la seconda messa in onda? Gli ospiti promettono piuttosto bene, pertanto, vediamo chi sarà intervistato dal conduttore e, chiaramente, dai protagonisti di questo show, ovvero, i bambini.

Belen Rodriguez sbarca a La TV dei 100 e Uno

La seconda puntata de La TV dei 100 e Uno si prospetta ricca di avvenimenti degni di nota. Per questo secondo appuntamento, infatti, Piero Chiambretti ha deciso di coinvolgere personaggi piuttosto popolari appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra i volti più famosi c’è, sicuramente, Belen Rodriguez.

La showgirl, che in questi giorni ha destato molto sgomento a causa della sua assenza nel corso della puntata della scorsa settimana de Le Iene e anche a causa della sua pausa dai social, torna in onda per rispondere alle curiose domande dei bambino che rappresentano il punto focale di questo show.

Ecco gli altri ospiti della seconda puntata del format di Piero Chiambretti

Tra gli altri ospiti, poi, ci saranno anche Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, conduttori storici di Striscia la Notizia. Per ultimo, ma non meno importante, poi, presenzierà anche Vittorio Sgarbi. Quando lui è ospite in un programma televisivo il trash e l’impensabile sono assicurati. Basti pensare a quanto accaduto a Domenica In nel corso della scorsa messa in onda della trasmissione di Mara Venier.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Questo parterre di ospiti sarà in grado di sollevare un po’ le sorti della trasmissione condotta da Piero Chiambretti? Ricordiamo che la prima puntata de La TV dei 100 e Uno non ha brillato in termini di share. La puntata, infatti, ha raggiunto solamente il 16% di share, raggruppando circa 2,2 milioni di telespettatori. Non resta che attendere per scoprire se ci sarà un miglioramento.