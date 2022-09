Nella giornata di oggi, 23 settembre, Unieuro — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale: Passione Casa comprende una grande varietà di offerte su articoli tech, chiaramente con un occhio di riguardo per l’ambiente domestico, per il quale c’è anche una buona selezione di smart TV.

Di seguito non verranno trattate le offerte su altre categorie di prodotti, già oggetto di un articolo dedicato su TuttoTech.net; se invece volete buttare un occhio anche in casa di altre catene concorrenti, sappiate che sono ancora attive le promozioni di MediaWorld, Euronics e Comet che vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi.

Offerte TV “Passione Casa” di Unieuro (23 settembre – 6 ottobre)

Prima di entrare nel vivo delle offerte, vediamo qualche informazione di carattere generale sulla nuova promozione di Unieuro: Passione Casa parte oggi — 23 settembre — e durerà fino al prossimo 6 ottobre. Visto l’argomento principale dell’iniziativa, non poteva mancare un focus sugli elettrodomestici, che in questo caso si traduce in una promozione relative alle asciugatrici: a questo link potete prendere visione degli abbinamenti lavatrice-asciugatrice scontati da Unieuro.

Fatte queste doverose premesse, andiamo subito a scoprire tutte le offerte in tema di smart TV rese disponibili dal rivenditore:

Queste e tutte le restanti offerte — non solo TV — della promozione di Unieuro sono disponibili cliccando sul link sottostante:

Offerte “Passione Casa” di Unieuro (23 settembre – 6 ottobre)

