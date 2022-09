In questi giorni, Comet, noto rivenditore nazionale di prodotti di elettronica di consumo molto attivo anche online, ha reso disponibile il nuovo volantino Mega sconti, che include tantissime offerte su prodotti tecnologici, tra le quali spicca anche una selezione molto ampia di smart TV per tutte le tasche.

La nuova proposta di Comet si unisce a quelle attivate nei giorni scorsi e tuttora disponibili presso catene concorrenti del calibro di Unieuro e MediaWorld. Nel ricordarvi che al resto del volantino abbiamo dedicato un’analisi più dettagliata su TuttoTech.net, in questa sede ci occuperemo in maniera esclusiva delle offerte relative alle (smart) TV.

Offerte TV volantino Mega sconti di Comet (fino al 28 settembre)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte facenti parte del volantino Mega sconti di Comet, andiamo brevemente a riassumere le informazioni essenziali della promozione. In primo luogo, il volantino è già attivo da ieri (15 settembre), può essere consultato in formato virtuale a questo link e rimarrà valido fino alla scadenza prevista per il prossimo 28 settembre.

In secundis, la promozione prevede sconti fino al 50% sia online che in negozio e il rivenditore consente sempre di optare per il ritiro gratuito in negozio o per la spedizione gratuita a partire da 49 euro. Infine, c’è la possibilità di pagare in 10 rate a tasso zero con prima rata a 30 giorni (importo finanziabile da 320 a 5.000 euro).

Fatte queste doverose precisazioni, andiamo subito a scoprire le migliori offerte sulle smart TV del nuovo volantino Comet:

Queste e tutte le altre offerte del volantino di Comet sono disponibili al link sottostante:

Offerte volantino Mega sconti di Comet (fino al 28 settembre)

