Il mese di settembre 2022 è iniziato oggi e questo vuol dire che la maggior parte delle persone sono già rientrate nella normale quotidianità e le restanti faranno presto ritorno in aula e al lavoro, ma significa anche che i principali rivenditori quali MediaWorld, Unieuro ed Euronics hanno attivato le ormai classiche promozioni Back to School, tra le cui offerte figurano anche numerose smart TV.

Tutte le promozioni in corso sono più ampie e includono tantissimi altri prodotti tecnologici, per questo motivo vi invitiamo a consultare anche gli articoli dedicati che abbiamo pubblicato su TuttoTech.net. In questa sede, invece, verranno esaminate esclusivamente quelle sulle TV.

Offerte TV del Back to School di MediaWorld (fino al 14 settembre)

La promozione Back to School di MediaWorld tocca ovviamente prodotti come PC, tablet e monitor che possono essere utili per il rientro e che sono scontati fino al 40%. La promozione sarà valida fino al 14 settembre 2022 ed è disponibile anche sotto forma di volantino, consultabile a questo link.

Le offerte sulle TV non sono particolarmente numerose, eccole:

Queste e tutte le altre offerte della promozione sono disponibili al link sottostante:

Offerte del Back to School di MediaWorld (fino al 14 settembre)

Offerte TV del Back to School di Unieuro (fino all’8 settembre)

La promozione di Unieuro è denominata “Back to School continua” e sarà attiva fino al prossimo 8 settembre. È prevista un’iniziativa che consente di ricevere fino a 350 euro di rimborso su notebook, 2in1 e pc desktop a partire da 349 euro, maggiori dettagli a questo link.

Tornando alle TV, ecco le migliori offerte proposte:

Queste e tutte le altre offerte della promozione sono disponibili al link sottostante:

Offerte del Back to School di Unieuro (fino all’8 settembre)

Offerte TV del Back to School di Euronics (fino al 14 settembre)

La promozione Back to School di Euronics sarà valida fino al 14 settembre anche nei punti vendita aderenti, salvo esaurimento scorte. Gli sconti previsti arrivano fino al 50%.

Ecco le migliori offerte sulle TV:

Queste e tutte le altre offerte della promozione sono disponibili al link sottostante:

Offerte del Back to School di Euronics (fino al 14 settembre)

