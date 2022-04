Il Mondiale di Formula 1 torna domenica 10 aprile con il GP d’Australia, valido come nuovo appuntamento del calendario 2022 varato dalla FIA dopo la pandemia di coronavirus. Si correrà sul circuito Albert Park. A seguire trovate tutte le informazioni su orario della gara e dove vedere il Gran Premio d’Australia in TV e in streaming con e senza abbonamento Sky.

Orari Formula 1 GP d’Australia 2022

La gara del Gran Premio d’Australia avrà inizio domenica 10 aprile alle ore 07:00.

Dove vedere il GP d’Australia di Formula 1 in TV

Il F1 GP d’Australia 2022 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 alle ore 07:00 e in chiaro su TV8 alle 15:15 di domenica in differita. Le qualifiche del sabato andranno in onda anche sul canale numero 8 del digitale terrestre, mentre le prove libere saranno visibili soltanto su Sky Sport F1 per gli abbonati.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nel caso in cui non fossi un abbonato Sky purtroppo non potrai vedere la diretta ma puoi sempre usufruire di alcuni servizi alternativi per vedere il Gran Premio in streaming. Altrimenti puoi approfittare dell’occasione per sottoscrivere un abbonamento Sky.

Confermato il trio di commentatori Sky anche per il Mondiale 2022: in cabina di telecronaca Carlo Vanzini, affiancato dall’ex pilota di Formula 1 Marc Gené, oltre al commento tecnico di Matteo Bobbi. Dal paddock le interviste saranno curate dalla giornalista sportiva Federica Masolin e l’ex pilota di GP2 Davide Valsecchi.

Dove vedere il GP d’Australia di Formula 1 in streaming

Gli abbonati alla pay TV Sky potranno vedere il Gran Premio d’Australia di Formula 1 in streaming su Sky GO collegandosi al sito skygo.sky.it da PC e Mac oppure scaricando l’app Android e iOS da smartphone, tablet, iPhone e iPad.

L’alternativa per guardare il GP d’Australia 2022 di F1 in streaming senza abbonamento Sky è NOW, la piattaforma digitale on demand che consente di vedere i contenuti Sky senza sottoscrivere l’abbonamento alla pay TV inglese.

NOW offre la possibilità di acquistare due tipologie di pacchetti: 1 giorno di Sport a 14,99 euro e 1 mese di Sport a 29,99 euro, pagando con carta di credito, debito, prepagata o PayPal (ulteriori informazioni su NOW e attivazione). Non c’è alcun obbligo di rinnovo: si è liberi di disdire l’abbonamento quando si vuole direttamente dall’area personale del sito. Inoltre viene garantita la visione in alta definizione (Super HD).

Il servizio di streaming on demand NOW permette di associare fino a 4 dispositivi (in contemporanea se ne può usare solo uno però).

Programma Formula 1 2022 GP d’Australia

Vediamo quindi di fare un riepilogo su come vedere il GP d’Australia:

Diretta TV : Sky Sport F1 (07:00)

: Sky Sport F1 (07:00) Differita in chiaro : TV8 (15:15)

: TV8 (15:15) Live streaming: SkyGO/NOW

Potrebbe interessarti: come vedere la Formula 1 2022.