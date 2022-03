Mediaset ha annunciato il ritorno in onda di Brave and Beautiful su Canale 5, dopo la sospensione della soap opera turca a settembre dello scorso anno. I fan della telenovela con protagonista la coppia Cesur e Suhan possono dunque tirare un sospiro di sollievo, il rischio cancellazione è ufficialmente scongiurato. Per il pubblico della rete ammiraglia Mediaset è la seconda bella notizia nello spazio di pochi giorni, dopo l’annuncio dell’arrivo in prima serata di Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Di seguito risponderemo alla domanda quando torna Brave and Beautiful su Canale 5, ricordando in breve dove eravamo rimasti prima che la soap opera venisse sospesa a settembre.

Quando torna la soap turca Brave and Beautiful su Canale 5

Brave and Beautiful torna mercoledì 6 aprile 2022 su Canale 5 alle ore 16:50, subito dopo la fine di un nuovo appuntamento con il daytime dell’Isola dei Famosi 2022. Al termine, spazio all’altra soap opera turca Love is in the air. Quest’ultima, a differenza della telenovela con protagonista l’attore e modello Kivanç Tatlituğ, è continuata ad andare in onda anche dopo la fine dell’estate.

Brave and Beautiful: dove eravamo rimasti

Cesur vuole allontanare Suhan dalla casa di Nisantasi, dopo l’aggressione subita dalla donna. Suhan però si rifiuta di lasciare l’abitazione, non fidandosi dell’uomo tornato a Korludağ per vendicarsi di suo padre Tahsin Korludağ. Nei nuovi episodi, l’iniziale diffidenza di Suhan si trasformerà in un sentimento ben diverso: la giovane coppia potrà vivere il suo lieto fine?

Appuntamento alla prossima settimana, mercoledì 6 aprile, con le puntate inedite della soap opera Brave and Beautiful su Canale 5.

