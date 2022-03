L’Isola dei Famosi è tornata con una nuova promettente edizione, visto il cast di concorrenti scelto dagli autori per il 2022. E al di là della rivoluzione nel format, dove i naufraghi singoli del passato sono sostituiti dalle coppie, la rivoluzione di quest’anno ha investito anche la programmazione del daytime settimanale. Se fino allo scorso anno eravamo abituati alla collocazione della striscia quotidiana su Italia 1, la rete giovane del Biscione, con la sedicesima edizione del reality cambia tutto.

Andiamo dunque a scoprire gli orari e il canale in cui va in onda il daytime dell’Isola dei Famosi 2022.

Orari e dove vedere il daytime dell’Isola dei Famosi 2022

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2022 va in onda al pomeriggio su Canale 5, alla sera su Mediaset Extra e a notte fonda su La5. Ecco nei dettagli la programmazione completa.

Canale 5

Su Canale 5 il daytime dell’Isola dei Famosi viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle 16:40, subito dopo la fine del daytime di Amici 21. Al termine spazio a un nuovo episodio della soap opera turca Love is in the air.

Mediaset Extra

L’appuntamento su Mediaset Extra con il daytime dell’Isola 2022 è fissato dal lunedì al venerdì alle 20:30. Per la striscia quotidiana del reality è prevista anche una doppia replica durante i giorni feriali alle 12:15 e alle 16:35, mentre alla domenica a partire dalle 6:00.

La5

Invece su La5 il daytime dell’Isola dei Famosi 2022 va in onda in versione estesa dal lunedì al venerdì alle 00:40, nel corso dell’appuntamento Isola dei Famosi – Extended Edition. Come anche suggerisce il nome, si tratta della striscia quotidiana più lunga dedicata all’avventura dei naufraghi in Honduras, con circa tre ore di programmazione.

