Oggi, sabato 26 marzo, si correranno le qualifiche di Formula 1 del Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda prova del Campionato del mondo 2022. La Ferrari è chiamata a confermare l’eccellente prestazione fornita nella corsa inaugurale del Bahrain, dove ha colto una straordinaria doppietta con Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente in prima e seconda posizione, davanti al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Per la Red Bull invece dovrà essere il Gran Premio del pronto riscatto, dopo il doppio ritiro nel finale di gara di domenica scorsa, prima con il campione del mondo Max Verstappen e poi con Sergio Perez.

A seguire gli orari delle qualifiche di Formula 1 di oggi sabato 26 marzo in chiaro e in differita su TV8, canale 8 del digitale terrestre, e in diretta TV in esclusiva su Sky.

Orari qualifiche Formula 1 Arabia Saudita 2022 oggi su TV8

Le qualifiche ufficiali di oggi di Formula 1 del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2022 saranno trasmesse in differita su TV8 alle ore 21:30.

Gli appassionati di motori ritroveranno in cabina di commento per le prove odierne e la gara di domani la coppia di Sky Sport F1 composta dal giornalista Carlo Vanzini e l’ex pilota spagnolo di Formula 1 Marc Genè.

Orari qualifiche Formula 1 Arabia Saudita 2022 oggi su Sky

La diretta TV delle qualifiche della Formula 1 2022 in Arabia Saudita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport F1, canale 207 di Sky, alle ore 18:00 di oggi sabato 26 marzo.

Nella passata stagione, la vittoria del Gran Premio andò a Lewis Hamilton, che firmò anche la pole position e il giro più veloce. Il pilota britannico della Mercedes tagliò il traguardo in prima posizione, davanti all’olandese Max Verstappen e al compagno di scuderia finlandese Valterri Bottas.

Dove vedere le qualifiche di oggi 26 marzo della Formula 1 in streaming

Lo streaming delle qualifiche di Formula 1 di oggi del Gran Premio dell’Arabia Saudita sarà visibile gratis in differita sul sito tv8.it e live sulle piattaforme Sky Go e NOW.

TV8.it è il sito ufficiale del canale televisivo TV8, visibile in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre. L’accesso alla sezione streaming del portale è gratuito e non richiede la registrazione di un account.

Sky Go e NOW sono invece due servizi streaming in abbonamento. Il primo, Sky Go, è offerto gratuitamente a tutti gli abbonati Sky, mentre NOW richiede la sottoscrizione di un pass mensile (nel caso specifico il pass Sport). I contenuti di Sky Go e NOW sono fruibili tramite Smart TV, set-top box, computer (skygo.sky.it e nowtv.it), smartphone e tablet (scaricando le app gratuite Sky Go e NOW disponibile su Google Play Store e App Store).

