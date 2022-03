Oggi, venerdì 25 marzo, si giocherà l’incontro Berrettini-Cerundolo, match valido per il secondo turno dell’ATP Miami 2022, secondo Masters 1000 della stagione di tennis di quest’anno. Il numero uno italiano è reduce dall’inaspettata sconfitta agli ottavi dell’ATP Indian Wells contro il serbo Kecmanovic, in un torneo che dopo le tante eliminazioni dei big aveva spalancato le porte della finale all’azzurro. A Miami Matteo Berrettini è il numero 4 del seeding, dunque sulla carta ha un percorso agevole fino in semifinale. Vedremo se il numero uno italiano riuscirà stavolta a sfruttare meglio il tabellone favorevole, e soprattutto fino a dove si spingerà.

Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Berrettini-Cerundolo in televisione e in streaming.

Dove vedere Berrettini-Cerundolo oggi in TV

L’incontro dell’ATP Miami 2022 Berrettini-Cerundolo sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky, alle 16:00 (ora italiana).

L’avversario odierno di Matteo Berrettini è il classe 2000 argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 122 del ranking ATP. Il giovane tennista sudamericano ha raggiunto il suo best ranking a fine gennaio di quest’anno, quando si è issato fino alla 79esima posizione. Al momento, in bacheca può contare su un solo titolo, l’ATP 250 di Cordoba, dove ha trionfato nel 2021 battendo in finale lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (attuale detentore del trofeo). Prima della sfida contro il nostro Berrettini, Cerundolo ha sconfitto al primo turno il serbo Lajovic in due set (6-3, 7-5).

Dove vedere Berrettini-Cerundolo in streaming

Lo streaming dell’incontro Berrettini-Cerundolo sarà visibile su Sky Go e NOW.

Sky Go è il servizio gratuito per tutti gli abbonati Sky. NOW, invece è la piattaforma online che trasmesse l’intera programmazione live e on demand di Sky. Entrambi i servizi sono fruibili da Smart TV, set-top box, computer (skygo.sky.it e nowtv.it), smartphone e tablet.

Precedenti-Berrettini-Cerundolo

Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo si affronteranno per la prima volta oggi nel secondo turno dell’ATP Miami 2022, non vi sono dunque precedenti tra i due.

