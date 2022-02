L’ATP Indian Wells 2022, noto anche come BNP Paribas Open, è il primo torneo di tennis del calendario di quest’anno che rientra nel circuito dei Masters 1000. Lo scorso anno vinse a sorpresa il britannico Cameron Norrie, di recente finalista all’ATP 500 di Acapulco, sconfitto soltanto da un sempre più leggendario Rafael Nadal. In una finale a sorpresa, il tennista inglese sconfisse nel 2021 il talentuoso avversario georgiano Nikoloz Basilašvili, succedendo nell’albo d’oro del torneo all’austriaco Thiem, che nel 2019 superò lo svizzero Roger Federer, altro fuoriclasse senza tempo di questo sport.

Di seguito tutte le informazioni da conoscere su come e dove vedere l’ATP Indian Wells 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere l’ATP Indian Wells 2022 in TV

Il torneo ATP Indian Wells 2022 sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky.

L’inizio del BNP Paribas Open è fissato per giovedì 10 marzo, con il giorno della finale in programma domenica 20 marzo. A fine febbraio, l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic, regolarmente iscritto al torneo, ha dato al 99,9% forfait a causa dell’obbligo di vaccinazione per partecipare alla manifestazione sportiva. Djokovic si augurava che l’allentamento delle restrizioni contro il Covid a livello internazionale avrebbe coinciso con una maggiore apertura sui requisiti indispensabili per partecipare all’ATP Indian Wells di quest’anno, ma le sue speranze sono state disattese.

Dove vedere l’ATP Indian Wells 2022 in streaming

Lo streaming dell’ATP Indian Wells 2022 sarà visibile gratis sul sito di SuperTennis, oltre che su Sky Go e NOW.

La visione online dei principali match del BNP Paribas Open è garantita da supertennis.tv, il portale del canale gestito dalla FIT (Federazione Italiana Tennis). Ai nuovi utenti è richiesta l’iscrizione gratuita alla piattaforma attraverso l’inserimento nel form di registrazione di un indirizzo email valido e dei propri dati anagrafici.

Il Masters 1000 Indian Wells sarà trasmesso anche su Sky Go, il servizio streaming gratuito disponibile per tutti gli abbonati Sky. Oltre che su Smart TV, è possibile vedere i contenuti trasmessi su Sky Go anche da smartphone e tablet grazie al download dell’app gratuita omonima disponibile nel Google Play Store e nell’App Store, oppure su computer all’indirizzo skygo.sky.it.

C’è poi NOW, la piattaforma che trasmette i contenuti Sky esclusivamente in streaming. La visione di NOW è disponibile su Smart TV, smartphone e tablet grazie all’app gratuita scaricabile da Google Play Store e App Store, in aggiunta all’indirizzo web nowtv.it.

Entry list ATP Indian Wells 2022: gli italiani iscritti al Masters 1000 californiano

Nella entry-list dell’ATP Indian Wells 2022 figurano sei italiani: Matteo Berrettini, Jannick Sinner, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Gianluca Mager e Lorenzo Sonego. Al momento, rimane in forse la presenza del numero uno italiano Berrettini e del vincitore della finale del doppio dell’ATP Rio de Janeiro 2022 Fognini, entrambi reduci da due infortuni. Le speranze sono dunque riposte sull’altoatesino Sinner, che sarà anche l’atleta di punta della Nazionale italiana nel turno preliminare di Coppa Davis di inizio marco, quando gli azzurri giocheranno contro la Slovacchia.