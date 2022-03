Da mercoledì 23 marzo a domenica 3 aprile si disputerà l’ATP Miami 2022, il secondo Masters 1000 della stagione. Le 32 teste di serie, tra cui gli azzurri Matteo Berrettini e Jannick Sinner, usufruiranno di un bye al primo turno, entrando in gioco direttamente al secondo. In tabellone figurano anche gli altri tennisti italiani Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini. Sia Berrettini che Sinner si trovano nella parte bassa del tabellone e, qualora riuscissero a battere tutti i loro rispettivi avversari, darebbero vita a un quarto di finale stellare. Il compito più agevole ce l’ha Matteo, numero 4 del seeding, mentre Jannick nell’eventuale sfida degli ottavi dovrà dare il meglio di sé per superare l’ostacolo Rublev.

Di seguito tutte le informazioni da sapere su come e dove vedere l’ATP Miami 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere l’ATP Miami 2022 in TV

Il torneo ATP Miami 2022 sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky Sport, Sky Sport Tennis e Sky Sport Action, canali 201, 205 e 206 di Sky.

Su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, andrà in onda in chiaro in differita l’incontro di cartello del tabellone maschile: l’appuntamento è fissato per il giorno dopo, alle ore 9 e alle ore 14.

C’è grande incertezza sull’esito del torneo, anche alla luce delle assenze di Novak Djokovic e Rafael Nadal: il primo, in attesa di un cambio di normative sul Covid, ha già la mente al Roland Garros, mentre Nadal è reduce dalla finale dell’ATP Indian Wells, dove è uscito sconfitto a sorpresa contro il tennista californiano Taylor Fritz, al suo primo successo in un torneo di tennis classificato come Masters 1000. Sulla carta, i due atleti che hanno maggiori chance di vincere il Miami Open di quest’anno sono il russo Medvedev e il tedesco Zverev, rispettivamente numero uno e numero due del seeding. Subito dietro ci sono invece il greco Tsitsipas e il nostro Berrettini, in qualità di numero tre e numero quattro del tabellone.

Dove vedere l’ATP Miami 2022 in streaming

Lo streaming dell’ATP Miami 2022 sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Go e NOW, e in differita gratis su supertennis.tv.

Sky Go e NOW sono i due servizi di riferimento per gli abbonati Sky e NOW. I contenuti sono fruibili su computer (skygo.sky.it e nowtv.it), Smart TV, set-top box, smartphone e tablet (per i dispositivi mobili è necessario scaricare le app omonime disponibili su Google Play Store e App Store).

Mentre Sky Go e NOW trasmetteranno gli incontri del Masters 1000 di Miami in live streaming, sul sito supertennis.tv andrà in onda – il giorno dopo – la differita dell’incontro di cartello della giornata maschile alle 9 e alle 14. Si ricorda che per la visione di supertennis.tv è necessario registrare un nuovo account (l’iscrizione è gratuita).

Entry list ATP Miami 2022: gli italiani iscritti al Masters 1000 Miami Open

Tra le 32 teste di serie iscritte al Miami Open di quest’anno si annoverano quattro italiani: Matteo Berrettini (n.4), Jannick Sinner (n.9), Lorenzo Sonego (n.19) e Fabio Fognini (n.31). Nel tabellone figura anche un quinto atleta azzurro, il talentuoso Lorenzo Musetti, che nell’ultima sfida contro la Slovacchia in Coppa Davis ha mostrato progressi significativi sia dal punto di vista mentale sia sul piano del gioco. L’augurio è che il giovane classe 2002 di Carrara possa vivere da protagonista sempre più tornei da qui ai prossimi anni. E chissà che Musetti non inizi a seguire le orme del suo quasi coetaneo Jannick Sinner, già top 10 del ranking ATP, che a Miami deve difendere i 600 punti conquistati lo scorso anno quando approdò in finale (la vittoria in quell’occasione andò all’amico polacco Hurcacz.