Cosa mi consigliate di vedere su Netflix? Ecco l’elenco delle novità su film e serie TV in uscita su Netflix da lunedì 21 a domenica 27 marzo.

È la settimana in cui debutterà la seconda stagione di Bridgerton, la serie televisiva statunitense creata da Chris Van Dusen e ispirata ai romanzi della scrittrice americana Julia Quinn, ambientati nell’alta società londinese durante gli ultimi anni dell’Era giorgiana (periodo conosciuto anche con l’appellativo di Reggenza inglese). Dopo il successo straordinario colto con la prima stagione, Bridgerton è pronta a illuminare di nuovo il catalogo del colosso streaming.

Novità Netflix: i film e le serie TV in uscita dal 21 al 27 marzo

Ecco un riepilogo delle novità Netflix previste nella settimana da lunedì 21 a domenica 27 marzo, con i nuovi film e le serie televisive in catalogo per tutti gli abbonati al servizio.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Film

Il mio amore è un fiore di ciliegio – film in uscita giovedì 24 marzo

Serie TV

Bridgerton – seconda stagione in uscita venerdì 25 marzo

Che serie guardare su Netflix? Novità dal 21 al 27 marzo

Quale serie TV guardare su Netflix questa settimana? L’unica novità in catalogo prevista da lunedì 21 a domenica 27 marzo è l’uscita dei nuovi episodi della serie televisiva Bridgerton. Le vicende della seconda stagione si ispirano a “Il Visconte che mi amava”, il secondo romanzo dell’omonima saga letteraria dell’autrice statunitense Julia Quinn.

Cambiano anche i protagonisti. Al centro della scena ci sarà Anthony (interpretato dall’attore inglese Jonathan Bailey), il più grande dei fratelli della famiglia Bridgerton, che finirà per innamorarsi di Kate, interpretata dall’attrice britannica Simone Ashley (Olivia nella serie cult Sex Education). Prima di incontrare Kate, il fratello maggiore di Daphne (personaggio interpretato da Phoebe Dynevor, protagonista nella prima stagione) sceglierà di proposito di corteggiare Edwina, la sorella di Kate, con l’obiettivo di sposarsi con una donna che non amerà mai. Il destino però ha in serbo per Anthony un altro copione.

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di Bridgerton mercoledì 9 marzo. Prima di passare alle novità sui film, ti ricordiamo che il debutto di Bridgerton 2 è in programma venerdì 25 marzo.

Qui sotto il trailer della serie televisiva prodotta dalla sceneggiatrice e produttrice americana Shonda Lynn Rhimes.

Che film guardare su Netflix? Novità dal 21 al 27 marzo

Ami guardare i film anziché le serie TV? Tra le nuove uscite su Netflix della settimana ti segnaliamo la pellicola Il mio amore è un fiore di ciliegio, film drammatico del regista giapponese Yoshihiro Fukagawa, noto per aver diretto in passato Into the White Night, proiettato in occasione della 61esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino.

I protagonisti del film Il mio amore è un fiore di ciliegio sono gli attori giapponesi Honoka Matsumoto e Kento Nakajima, la prima originaria della prefettura di Osaka e il secondo della capitale Tokyo. Il titolo originale della pellicola è My Dearest, Like a Cherry Blossom. Il film diretto da Yoshihiro Fukagawa racconta la storia di un giovane fotografo che si innamora della sua parrucchiera. Tra i due ragazzi è amore a prima vista, ma il destino è in agguato. La data di uscita è fissata a giovedì 24 marzo.

Ti potrebbe interessare anche: Cosa guardare su Netflix a marzo? Tutte le novità tra film, serie TV e contenuti originali