Arrivano a partire dal prossimo 25 marzo 2022, i nuovi episodi di Bridgerton su Netflix. Gli episodi saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. La piattaforma Netflix, in attesa dell’atteso debutto, ha anche iniziato a pubblicare alcuni scatti inediti dei nuovi episodi su Twitter. In pochissimo tempo, vi è stata una pioggia di like e commenti.

Intanto, ecco anche il teaser della nuova stagione:

Bridgerton 2, i primi scatti della seconda stagione

In attesa della distribuzione dei nuovi episodi di Bridgerton, in arrivo il 25 marzo 2022, Netflix ha deciso di usare i social ufficiali per pubblicare quattro foto mai viste prima. Ecco le foto pubblicate su Twitter:

Già qualche settimana fa la piattaforma di streaming ha condiviso altri scatti della serie in un post su Instagram che ha ottenuto oltre mezzo milione di like. Ecco il post sul social:

Le parole della protagonista

L’attrice irlandese di Bridgerton 2 Nicola Coughlan ha voluto dire la sua in merito alla nuova stagione. La serie ha avuto un grandissimo successo fin dal suo esordio. Ispirata dall’omonima serie di romanzi della scrittrice Julia Quinn, il drama racconta la storia di Daphne (Phoebe Dynevor, Younger), la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton, e del suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale londinese nell’età della Reggenza.

In un post su Instagram, la protagonista ha detto:

Sono terminate le riprese di Pen. Non vedo l’ora di poter condividere questa stagione di Bridgerton con voi, è stata una gioia immensa. Sono così orgogliosa e così entusiasta che tutti voi possiate vederla.

Ecco il post:

