I fan di Bridgerton hanno ricevuto una bellissima sorpresa. Manca poco all’uscita della nuova stagione su Netflix e dopo le foto, finalmente è stato rilasciato il trailer ufficiale.

Bridgerton 2, il trailer ufficiale Netflix

In questa stagione dobbiamo dimenticare la bellezza unica di Simon Basset (interpretato da Regé – Jean Page) e immergersi invece in quella di Anthony (interpretato da Jonathan Bailey), il fratello di Daphne. Il ragazzo è famoso per essere un grande libertino, ma, essendo il maggiore della famiglia Bridgerton, deve mettere la testa a posto e trovar moglie. Verrà però sconvolto da un sentimento fortissimo.

Ecco il trailer della seconda stagione di Bridgerton.

La serie, prodotta e scritta da Shonda Rhimes, liberamente ispirata ai romanzi di Julia Quinn, sarà sempre ambientata all’epoca dell’Età della Reggenza inglese. Gli otto fratelli Bridgerton cercano moglie all’interno della società londinese, se nella prima stagione la narrazione si è soffermata sul duca di Hastings e Daphne Bridgerton, la seconda invece sarà incentrata sull’altro fratello. Riuscirà a tenere i telespettatori incollati allo schermo come la prima?

Il finale di Bridgerton 2 è incredibile

Alla fine della prima stagione si è scoperto che la voce narrante è Penelope Featherington, interpretata da Nicola Choughlan. L’attrice su Twitter si è lasciata andare ad un commento sul finale della seconda stagione molto forte:

“Ho appena visto il finale della seconda stagione di Bridgerton ed è così bello che sto impazzendo. L’ho amato così tanto! Non riuscivo a respirare! Il mio cuore è andato a 120 bpm per tutto il tempo! (Davvero) Leggi anche: Codici segreti di Netflix

Bridgerton 2, quando esce e dove?

Per scoprire che cosa succederà nel nuovo appuntamento di Bridgerton 2 bisognerà aspettare il 25 Marzo, data in cui verrà rilasciata la serie completa su Netflix. Intanto per i più curiosi, sono state rilasciate le cover che si troveranno nelle puntate. Eccole:

Stay Away – Nirvana

– Nirvana Material Girl – Madonna

– Madonna Diamonds – Rihanna

– Rihanna Dancing on My Own – Robyn

– Robyn You Oughta Know – Alanis Morissette

– Alanis Morissette Kabhi Khushi Kabhie Gham – Kris Bowers

– Kris Bowers Sign Of The Times – Harry Styles

– Harry Styles What About Us – P!nk

– P!nk How Deep Is Your Love – Calvin Harris

– Calvin Harris Wrecking Ball – Miley Cyrus