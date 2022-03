Jessica Selassié è riuscita a guadagnare la vittoria del Grande Fratello Vip 6 in modo schiacciante. Ha superato tutti gli altri concorrenti, aggiudicandosi il parere favorevole anche della critica, oltre che del pubblico a casa. Ben due hashtag in suo onore sono rimasti in trend topic per tantissimo tempo su Twitter e i suoi fan hanno cambiato il televoto degli ultimi mesi del reality di Canale 5.

Ospite per la prima volta nello studio di Verissimo, la ventisettenne si è aperta a Silvia Toffanin ed ha rivelato particolari molto interessanti sulla sua permanenza nella casa e la sua vita familiare. Scopriamoli in anteprima.

Jessica Selassié fa delle rivelazioni scottanti a Verissimo

Silvia Toffanin ha il dono di saper far aprire i suoi ospiti e metterli completamente a proprio agio, così ha fatto anche con la giovane vincitrice del Grande Fratello Vip 6 che si è aperta senza remore.

Tanto si è parlato del suo rapporto con la fatina Lulù e di come le due hanno affrontato la fine del programma. Entrambe erano i nomi più quotati per la vittoria del montepremi, ma Jessica ammette:

“Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”.

Verissimo, Jessica Selassié per la prima volta racconta cos’è successo con Barù Gaetani dopo la vittoria

Nel web l’hashtag più cliccato per il Grande Fratello Vip 6 è quello dei Jerù, la crasi di Jessica e Barù. Il food blogger è entrato nel cuore dei telespettatori, ma non solo. Infatti la princess ammette senza mezzi termini:

“Tra me e Barù c’è molta attrazione fisica. Ho preso una cotta per lui”

Nonostante i video di alcuni confessionali del nipote di Costantino Della Gherardesca, l’abbiano fatta soffrire, lei rivela:

“Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace”.

Ma che cos’è successo davvero nella capanna tra Jessica e Barù? La princess conferma:

“Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato”.

E promette a tutti i fan dei Jerù:

“Dobbiamo conoscerci fuori”.

Jessica Selassié parla a viso aperto del padre in carcere

Dopo 183 giorni nella casa Jessica finalmente ha potuto riabbracciare la madre e sentire il papà. Anche nel corso della finale, prima di spegnere le luci del reality insieme a Davide Silvestri, la ragazza diceva di non veder l’ora di sentire di nuovo la voce del papà. Una volta uscita l’ha potuto finalmente fare.

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié è in carcere per truffa e la ragazza non lo vede da ben sei mesi. Con grande emozione Jessica confessa:

“Stiamo aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma. Io lo ammiro, per me è il migliore del mondo e gli voglio un bene infinito”.

Jessica Selassié è veramente una principessa?

La fatidica domanda che da mesi occupa le pagine di gossip ed i giornali è stata finalmente posta da Silvia Toffanin, ma la risposta della vincitrice è sibillina:

“È la persona che conta, non il nome”.

A Verissimo la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 confessa i suoi sogni nel cassetto

Nel corso della lunga intervista Silvia Toffanin ha voluto scoprire anche quali fossero i nuovi progetti della princess e sebbene in questo momento ancora si stia ambientando alla vita “vera”, lontana dalle telecamere, ha le idee chiare:

“Mi piacerebbe essere una conduttrice di un talk show. Spero che dopo questa esperienza si possano aprire altre porte”.

Per scoprire le ulteriori rivelazioni di Jessica Selassié a Verissimo bisognerà aspettare domenica 20 Marzo alle ore 16.30, sempre su Canale 5.