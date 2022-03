Oggi, mercoledì 16 marzo, si disputerà la partita di tennis Berrettini-Kecmanovic, match valido per gli ottavi di finale dell’ATP Indian Wells 2022. Matteo Berrettini, che dopo l’assenza di Djokovic e alcune eliminazioni clamorose nei primi turni del Masters 1000 nel deserto californiano vede davanti a sé un’autostrada libera fino alla finale, sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic poco prima dell’ora di cena qui in Italia. Il numero uno azzurro affronterà l’incontro di stasera da favorito, in rampa di lancio per approdare ai quarti di finale e con già un pensiero sulla semifinale. Guai però a sottovalutare l’avversario, contro cui l’altro tennista azzurro Lorenzo Sonego ha perso le ultime due volte.

Di seguito tutto quello da sapere su come e dove vedere Berrettini-Kecmanovic in televisione e in streaming.

Dove vedere Berrettini-Kecmanovic oggi in TV

L’incontro dell’ATP Indian Wells 2022 Berrettini-Kecmanovic sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. L’incontro avrà inizio alle 19:00 (ora italiana), a seguire il match tra Sinner e Kyrgios.

Il numero uno azzurro è reduce dal successo sofferto contro il sudafricano Lloyd Harris, nonostante il punteggio finale reciti 6-4, 7-5 per il nostro Matteo. L’avversario affrontato ai sedicesimi di finale da Berrettini è stato a un passo dal vincere il secondo set, dopo essere stato avanti nel punteggio 5-2 e sul 15-40 con servizio dell’azzurro. Da lì in avanti, Matteo ha trovato la forza di reagire vincendo cinque giochi consecutivi e chiudendo al primo match point utile, dimostrando di aver raggiunto una più che discreta condizione fisica.

Dove vedere Berrettini-Kecmanovic in streaming

Lo streaming Berrettini-Kecmanovic sarà visibile su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio gratuito disponibile per gli abbonati Sky, qualunque sia l’abbonamento sottoscritto. NOW è invece la piattaforma streaming che consente di vedere l’intera programmazione Sky senza firmare alcun contratto con la pay-TV inglese. Sia Sky Go sia NOW sono fruibili tramite Smart TV, set-top box, computer (skygo.sky.it e nowtv.it), smartphone e tablet.

Precedenti Berrettini-Kecmanovic

Matteo Berrettini e Miomir Kecmanovic si affronteranno quest’oggi per la prima volta in carriera. Prima d’ora, infatti, non si erano mai sfidati contro in un torneo ATP.

