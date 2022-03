Oggi, mercoledì 16 marzo, si giocherà l’incontro di tennis Sinner-Kyrgios, match valido per gli ottavi di finale dell’ATP Indian Wells 2022. È la prima vera partita impegnativa per il tennista altoatesino nel suo percorso al Masters 1000 californiano, visto e considerato che di fronte a lui avrà il fuoriclasse australiano Nick Kyrgios, uno dei giocatori di maggior talento di questo sport degli ultimi dieci anni. Il tennista aussie, dopo essersi sbarazzato nei primi due turni del torneo degli argentini Baez e Delbonis, ha schiantato con un doppio 6-4 senza appello il norvegese Casper Ruud, attuale numero 8 del ranking ATP. Se confermerà il livello mostrato nell’ultimo incontro disputato anche contro Jannick, Kyrgios avrà ottime possibilità di accedere ai quarti. Ma nel tennis, si sa, ogni punto non è mai uguale all’altro.

Di seguito le informazioni su come e dove vedere Sinner-Kyrgios oggi 16 marzo in televisione e in streaming.

Dove vedere Sinner-Kyrgios oggi in TV

La partita di oggi dell’ATP Indian Wells 2022 Sinner-Kyrgios sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. L’incontro avrà inizio non prima delle 20:20 (ora italiana), al termine del match tra l’altro azzurro Matteo Berrettini e Miomir Kecmanovic.

Contro un Nick Kyrgios in versione extralusso servirà il miglior Jannick Sinner della stagione, anche se forse potrebbe non bastare. Più facile, invece, ipotizzare un calo di tensione da parte del tennista australiano, famoso per il suo estro creativo sul terreno di gioco quanto per la discontinuità mostrata nell’arco della sua carriera, alla base di una posizione nel ranking (numero 136 al mondo) che non rende giustizia al talento esplosivo del 26enne di Canberra.

Dove vedere Sinner-Kyrgios in streaming

Lo streaming della gara Sinner-Kyrgios sarà visibile su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio disponibile gratuitamente per chiunque sottoscrivi un abbonamento, mentre NOW è una piattaforma streaming che include la programmazione Sky senza la necessità di siglare un contratto con la pay-TV inglese. Sia Sky Go sia NOW sono disponibili su Smart TV, set-top box, computer (rispettivamente agli indirizzi skygo.sky.it e nowtv.it), smartphone e tablet.

Precedenti Sinner-Kyrgios

Prima di oggi non vi sono precedenti tra Jannick Sinner e Nick Kyrgios, che al quarto turno dell’ATP Indian Wells 2022 si affronteranno dunque per la prima volta.

