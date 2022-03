What If…? è una serie Marvel che, alla sua prima stagione, ha guadagnato un ottimo consenso di pubblico, tanto da vincere di recente il premio di miglior serie animata durante la cerimonia dei Critics Choice Award, superando titoli quali Blue, Bob’s Burger, Big Mouth, Q-Force e The Great North. Fino ad oggi, i fan si sono interrogati diverse volte sull’eventuale arrivo di una seconda stagione, curiosi di scoprire quali possano essere le potenzialità narrative dei nuovi episodi.

What If…? 2 si farà? Questa la domanda più gettonata tra gli utenti appassionati al titolo dei Marvel Studios, inserito nel contesto dell’MCU (Marvel Cinematic Universe), quesito a cui oggi è possibile finalmente dare una risposta certa.

What If…? 2 si farà? Le parole della sceneggiatrice A.C. Bradley

La seconda stagione della serie What If…? si farà. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla stessa sceneggiatrice della serie televisiva, l’americana A.C. Bradley, che rispondendo su Twitter a un report pubblicato dal portale The Direct ha scritto: “Ci vediamo entro la fine dell’anno, ragazzi!”, aggiungendo gli hashtag Marvel e WhatIf.

Potete vedere il tweet della sceneggiatrice americana qui sotto.

Secondo quanto riportato dal sito screenrant.com, la conferma di una seconda stagione non deve essere considerata una sorpresa, dal momento che lo stesso Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios in persona, prima ancora della presentazione della prima stagione aveva confermato quelli che sarebbero stati gli sviluppi della serie, un unicum all’interno del Marvel Cinematic Universe.

A noi non resta che attendere la data ufficiale di uscita dei nuovi episodi di What If…? 2, disponibili sulla piattaforma Disney+ gratis per gli abbonati.