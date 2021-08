A partire da oggi 11 agosto, su Disney+, sarà disponibile il primo episodio di What if…?, serie d’animazione targata Marvel. Dopo una lunga attesa, finalmente, gli spettatori potranno posare gli occhi su questo nuovo gioiellino. Essa può essere definita antologica in quanto, in ogni puntata, la trama sarà autoconclusiva. Ci sarà un inizio e una fine, con un ambientazione comune che farà da sfondo a tutta la prima stagione.

Al momento, sappiamo che tutti gli episodi avranno lo scopo di rispondere a una domanda: What if? (cosa sarebbe successo se?). Questo sarà il punto di partenza che permetterà di esplorare scenari sempre nuovi e inaspettati. I personaggi si muoveranno in un universo alternativo dove compiranno scelte diverse rispetto a ciò che la Marvel ci ha sempre mostrato.

What if…?, trama e personaggi

Uno degli elementi presenti in tutta la prima stagione sarà The Watcher, un alieno che avrà il compito di osservare gli eventi del multiverso e di narrarli. Occasionalmente interverrà, ma in genere non proverà il desiderio di interagire con i personaggi che spierà. Sarà doppiato da Jeffrey Wright che, durante un’intervista, ha affermato di amare molto la puntata dedicata a Doctor Strange: “Ha proprio stimolato le mie emozioni”

Nel cast, tra i numerosi personaggi e doppiatori, saranno presenti anche:

Hayley Atwell – Peggy Carter

Peggy Carter Josh Brolin – Thanos;

– Thanos; Benedict Cumberbatch – Doctor Strange;

– Doctor Strange; Karen Gillan – Nebula

– Nebula Chris Hemsworth – Thor;

– Thor; Tom Hiddleston – Loki;

– Loki; Toby Jones – Arnim Zola;

– Arnim Zola; Michael B. Jordan – Erik Killmonger / Black Panther;

– Erik Killmonger / Black Panther; Natalie Portman – Jane Foster;

– Jane Foster; Michael Rooker – Yondu;

– Yondu; Paul Rudd – Scott Lang / Ant-Man;

– Scott Lang / Ant-Man; Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk;

– Bruce Banner / Hulk; Taika Waititi – Korg.

Dove vedere What if…? gratis

Tutti gli abbonati a Disney+ potranno guardare la serie tv gratuitamente. A differenza di altri contenuti, i 9 episodi che comporranno la prima stagione saranno rilasciati settimanalmente sulla piattaforma.

Per gli utenti non ancora in possesso dell’abbonamento, sarà sufficiente recarsi sul sito Disney+ e scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze. Oltre a What if…?, il sito mette a disposizione un repertorio vastissimo targato Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.