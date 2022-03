Cosa mi consigliate di vedere su Netflix da lunedì 7 a domenica 13 marzo? Per rispondere a una delle domande più gettonate dagli utenti, abbiamo selezionato le novità più interessanti su film e serie TV in uscita su Netflix questa settimana.

In totale si contano fino a 11 novità tra film, serie TV e documentari originali. Da non perdere i nuovi episodi della serie TV tutta italiana Guida astrologica per cuori infranti, la cui attesa seconda stagione è in uscita martedì 8 marzo. Tre giorni dopo, venerdì 11 marzo, il catalogo dei film sarà impreziosito dall’ingresso di The Adam Project, pellicola diretta dal regista canadese Shawn Levy e con protagonista l’attore originario di Vancouver Ryan Reynolds.

Novità Netflix: i film e le serie TV in uscita dal 7 al 13 marzo

Segue ora un riepilogo delle novità Netflix della settimana da lunedì 7 a domenica 13 marzo con tutti i nuovi film e le serie TV in catalogo:

Film originali

Un’ombra degli occhi – film in uscita mercoledì 9 marzo

The Adam Project – film in uscita venerdì 11 marzo

Film non originali

Lo chiamavano Trinità – film in uscita giovedì 10 marzo

Serie TV originali

Good Girls – quarta stagione in uscita lunedì 7 marzo

Guida astrologica per cuori infranti – seconda stagione in uscita martedì 8 marzo

Chip and Potato – terza stagione in uscita martedì 8 marzo

Ne rimarrà solo 1 – Gara di improvvisazione tragicomica – prima stagione in uscita martedì 8 marzo

Byron Baes – Il paradiso degli influencer – prima stagione in uscita mercoledì 9 marzo

Il mondo di Karma – seconda stagione in uscita giovedì 10 marzo

Kotaro abita da solo – prima stagione in uscita giovedì 10 marzo

L’amore, la vita e tutto il resto – prima stagione in uscita venerdì 11 marzo

Documentari originali

Formula 1 – Drive to survive – quarta stagione in uscita venerdì 11 marzo

Che serie guardare su Netflix? Le novità dal 7 al 13 marzo

Non sai quale serie TV guardare su Netflix? Il consiglio è di scegliere uno dei titoli presenti tra le nuove uscite di questa settimana.

Riflettori accesi martedì 8 marzo sui nuovi episodi della serie televisiva Guida astrologica per cuori infranti, che tanto successo ha riscosso in occasione della prima stagione. Con il nuovo capitolo la storia riprenderà con la travagliata vita amorosa della protagonista Alice Bassi, ancora incapace di scegliere tra l’amore del passato e quello del presente (e futuro?). Non mancano nemmeno le variabili impazzite, come un affascinante dj pronto a bussare al cuore di Alice e un bacio di troppo dato da Davide a un’altra ragazza.

Per tutti gli appassionati di motori, l’appuntamento è invece per venerdì 11 marzo, quando sarà disponibile la quarta stagione del documentario Drive to survive. Quale migliore occasione per prepararsi all’inizio del Mondiale di Formula 1 2022, in partenza domenica 20 marzo con il Gran Premio del Bahrain? Anche nella passata stagione Drive to survive si è confermato come uno dei titoli di maggiore successo della piattaforma Netflix, nonché un documentario introvabile da altre parti, unico nel suo genere.

Che film guardare su Netflix? Le novità dal 7 al 13 marzo

Anziché le serie televisive preferisci guardare un film? Tra le nuove uscite su Netflix della settimana spicca la pellicola originale The Adam Project, già ribattezzata con l’appellativo di nuovo “gioiello” del colosso statunitense di streaming. Il film è prodotto da Dana Goldberg, Don Granger, Ryan Reynolds, David Ellison e Shawn Levy (quest’ultimo è anche il regista). The Adam Project racconta la storia di Adam, un pilota in grado di viaggiare nel tempo. Adam, interpretato dall’attore canadese Ryan Reynolds, ha una missione da compiere: tornare indietro nel tempo e allearsi con il se stesso di 13 anni per trovare il padre, il solo a essere capace di reimpostare il futuro e aiutare il figlio a portare a termine la missione speciale.

Sei ancora alla ricerca di che film guardare su Netflix dal 7 al 13 marzo? Ti vogliamo segnalare un’autentica chicca: giovedì 10 marzo entrerà in catalogo per la prima volta la pellicola cult Lo chiamavano Trinità, con l’intramontabile coppia formata da Terence Hill e Bud Spencer. E se sei un fan del western all’italiana, ti farà piacere sapere che nelle prossime settimane entreranno in catalogo altri classici del cinema italiano come Pari e dispari, Chi trova un amico trova un tesoro, Non c’è due senza quattro, I due superpiedi quasi piatti, …altrimenti ci arrabbiamo!

