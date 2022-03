Cosa mi consigliate di vedere su Amazon Prime Video? Per rispondere al quesito, abbiamo selezionato le ultime novità su film e serie TV in uscita su Prime Video nella settimana da lunedì 7 a domenica 13 marzo.

Complessivamente in catalogo usciranno undici nuovi titoli tra film e serie televisive. Tra le novità più interessanti si segnala l’uscita della seconda stagione di Upload, la serie TV Amazon Original di genere sci-fi satirica ideata da Greg Daniels, con l’attore canadese Robbie Amell nei panni di protagonista.

Novità Amazon Prime Video: il film e le serie TV in uscita dal 7 al 13 marzo

Di seguito un riepilogo delle novità Amazon Prime Video della settimana da lunedì 7 a domenica 13 marzo con tutti i nuovi film e le serie TV sulla piattaforma di video streaming di proprietà di Amazon:

Film

Predestination (2014) – film in uscita lunedì 7 marzo

Riddick (2013) – film in uscita lunedì 7 marzo

Cowboys (2020) – film in uscita martedì 8 marzo

A Lady in Paris (2012) – film in uscita martedì 8 marzo

Criminal Activities (2015) – film in uscita giovedì 10 marzo

Promises (2021) – film in uscita venerdì 11 marzo

Un piccolo favore (2018) – film in uscita domenica 13 marzo)

Serie TV

LOL 2: Chi ride è fuori – puntata bonus in uscita lunedì 7 marzo

SEAL Team – prime quattro stagioni in uscita lunedì 7 marzo

Sherlock – prime quattro stagioni in uscita martedì 8 marzo

Sherlock Special: The Abominable Bride – in uscita martedì 8 marzo

Upload (Amazon Original) – seconda stagione in uscita venerdì 11 marzo

Che serie guardare su Amazon Prime Video? Le novità dal 7 al 13 marzo

Non sai quale serie TV guardare su Amazon Prime Video questa settimana? Tra le nuove uscite non perdere i nuovi episodi della serie Amazon Original intitolata Upload, le prime quattro stagioni della serie televisiva Sherlock, e la puntata bonus di LOL 2: Chi ride è fuori.

La seconda stagione di Upload debutterà su Prime Video la mattina di venerdì 11 marzo. Nel nuovo capitolo della serie TV dello scrittore e regista statunitense Greg Daniels il protagonista Nathan si ritroverà di fronte a una scelta importante nella sua vita ultraterrena: avvicinarsi di nuovo a Ingrid, la sua ragazza, oppure conservare l’amore per Nora. Invece, nella vita terrena Nora entra a far parte dei Ludds, un gruppo che si ribella all’impero della tecnologia. Ci sarà spazio anche per l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici, tra cui il programma digitale per bambini denominato prototykes.

Riflettori accesi anche sulla puntata bonus di LOL 2: Chi ride è fuori. La produzione dello show televisivo tutto italiano condotto dalla coppia Fedez-Frank Matano ha deciso di regalare ai fan della serie un settimo episodio, con la raccomandazione di guardarlo soltanto una volta saputo chi ha vinto LOL 2 dopo la visione di tutti e sei i precedenti episodi.

Che film guardare su Amazon Prime Video? Le novità dal 7 al 13 marzo

Alle serie TV preferisci i film? Tra le nuove uscite su Amazon Prime Video di questa settimana non perdere Promises, pellicola del 2021 diretta dalla scrittrice e regista francese Amanda Shers, autrice nel 2015 del romanzo Les Promesses. Il film racconta la vita di Alexander (interpretato dall’attore Pierfrancesco Favino), divisa tra Londra, dove abita, e l’Italia, dove trascorre le sue vacanze estive insieme al nonno (interpretato dall’attore francese Jean Reno), e l’amore per Laura (interpretata dall’attrice britannica Kelly Reilly).

Non sai ancora che film guardare su Amazon Prime Video? Recupera allora uno dei titoli in scadenza questa settimana (domenica 13 marzo, ndr). Il film in questione è Pressure – Trattieni il respiro, un thriller diretto da Ron Scalpello con Danny Huston e Matthew Goode. Un gruppo di quattro sommozzatori rimane intrappolato in un sottomarino sul fondo del mare, durante un tentativo fallito di riparare un oleodotto rimasto in precedenza danneggiato. I quattro sommozzatori saranno chiamati a una lotta per la sopravvivenza senza continuità di sosta.