Oggi, sabato 5 marzo, si disputerà l’incontro Sinner-Horansky valido per il turno preliminare di Coppa Davis 2022 tra Italia e Slovacchia. Sarà la seconda sfida in calendario nella giornata odierna, dopo la sfida di doppio che vedrà impegnata la coppia azzurra Bolelli-Travaglia contro quella avversaria composta da Filip Polasek e Igor Zelenay.

Dopo i primi due match di ieri, la situazione è in parità (1-1), per effetto della vittoria di Sinner su Gombos e del ko di Sonego contro Horansky. Per qualificarsi alle finali di Coppa Davis di quest’anno, occorre raggiungere tre vittorie. Al momento, dunque, agli azzurri mancano ancora due successi: in caso di successo nel doppio, con una sua vittoria contro il numero 203 al mondo, Jannick potrebbe regalare il pass qualificazione alla Nazionale italiana.

Di seguito le informazioni su come e dove vedere Sinner-Horansky oggi 5 marzo in televisione e in streaming.

Dove vedere Sinner-Horansky oggi in TV

La partita di oggi di Coppa Davis Sinner-Horansky sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro sul canale 212 del satellite. Il match comincerà subito dopo la conclusione della sfida del doppio, in programma alle ore 15.

Dove vedere Sinner-Horansky oggi in streaming

Lo streaming della gara Sinner-Horansky sarà visibile gratis su supertennis.tv, il sito ufficiale della Federazione Italiana Tennis. Per la visione del live streaming della partita è necessario registrare un nuovo account tramite un indirizzo email valido e i propri dati anagrafici. Su supertennis.tv verranno trasmessi sia il doppio, sia la gara di Sinner, sia l’eventuale secondo e ultimo singolare di giornata tra Lorenzo Sonero e lo slovacco Gombos.

Precedenti Sinner-Horansky

Prima di oggi, Jannick Sinner e Filip Horansky non si erano mai sfidati su un campo di tennis. Il 29 enne slovacco originario di Piestany, pro dal 2012, vanta come best ranking la posizione numero 161 raggiunta nel maggio del 2019. In dieci anni di carriera non ha mai vinto alcun titolo. Prima che sostituisse il numero uno slovacco Molcan, Horansky ha partecipato al Challanger ATP Forlì 5 venendo battuto alle qualificazioni dal tennista bosniaco Mirza Basic (numero 237 al mondo) per 6-3, 6-1.