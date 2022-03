Negli ultimi giorni il mondo dello sport si è abbattuto sulla Russia, prendendo decisioni dall’alto valore simbolico contro il Paese di Vladimir Putin, in seguito all’invasione dell’Ucraina. La nazione russa, dopo aver perso la finale di Champions League che si sarebbe dovuta disputare quest’anno a San Pietroburgo, perde un altro pezzo importante di sport, stavolta per sempre. Nel primo pomeriggio di ieri, attraverso una nota ufficiale, la Formula 1 ha comunicato di aver risolto il contratto con l’autodromo di Sochi, aggiungendo che la decisione è definitiva e, soprattutto, sarà valida anche in futuro. In poche parole, a Sochi – la pista russa che fino ad oggi aveva ospitato il Gran Premio della Russia – la Formula 1 non ci metterà più piede.

Il Gran Premio della Russia di Formula 1 cancellato per sempre, il comunicato ufficiale

“La Formula 1 può confermare di aver risolto il suo contratto con il promotore del Gran Premio di Russia, il che significa che la Russia non avrà gare in futuro”. Recita così lo scarno comunicato con cui la F1 ha depennato dal suo calendario il GP di Sochi, per quest’anno e per gli anni a venire.

Formula 1 has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoterhttps://t.co/67IUOS3nhl — Formula 1 (@F1) March 3, 2022

Al momento, non è stato reso noto quale Gran Premio sarà scelto per sostituire Sochi. Nell’attesa, vi ricordiamo che l’inizio del Mondiale 2022 è fissato per domenica 20 marzo, quando si correrà il Gran Premio del Bahrain.

