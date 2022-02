Nel 2022 la finale di Champions League si disputerà allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia, nella giornata di sabato 28 maggio. In precedenza l’atto conclusivo della più importante competizione di calcio europea per club si sarebbe dovuto tenere a San Pietroburgo, in Russia, ma la UEFA ha deciso di spostare la partita a Parigi in seguito all’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina.

Di seguito le informazioni più importanti da conoscere su come e dove vedere la finale di Champions League 2022 in televisione e in streaming, oltre all’orario d’inizio della gara.

A che ora inizia la finale di Champions League 2022

La finale dell’edizione 2022 di Champions League inizierà alle ore 21:00 di sabato 28 maggio. Come già ricordato, anziché allo stadio di San Pietroburgo come previsto inizialmente, il match sarà di scena a Parigi presso lo Stade de France di Saint-Denis, l’impianto che ospita le partite casalinghe delle Nazionali di calcio e rugby francesi (oltre i match della società di rubgy a 15 Stade Français Paris).

Dove vedere la finale di Champions League 2022 in TV

Il match della finale di Champions League 2022 sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport Uno, canale 201 di Sky. La telecronaca della partita sarà affidata alle migliori coppie di commentatori che Mediaset e Sky hanno a disposizione: con ogni probabilità in casa Mediaset saranno scelti Massimo Callegari e Roberto Cravero, per Sky invece la scelta dovrebbe ricadere su Massimo Marianella e Luca Marchegiani, la stessa coppia che un anno fa commentò la finale tra Manchester City e Chelsea.

Dove vedere la finale di Champions League 2022 in streaming

Lo streaming della finale di Champions League 2022 sarà visibile gratis su Mediaset Infinity, oltre che su Sky Go e NOW.

Mediaset Infinity è la piattaforma streaming del gruppo Mediaset, che trasmette online in simulcast la diretta televisiva di Canale 5 e degli altri canali appartenenti all’azienda del Biscione. L’app è disponibile gratuitamente su Smart TV, smartphone, tablet e set-top box.

Sky Go è il servizio gratuito per gli abbonati Sky disponibile su Smart TV e dispositivi mobili grazie al download dell’omonima app tramite Google Play Store e App Store.

L’altro modo per vedere la finale di Champions League di quest’anno in streaming è offerto da NOW, la piattaforma che include l’intera programmazione di Sky.

Non si potrà invece seguire la finalissima di Champions 2022 su Amazon Prime Video: la piattaforma di Jeff Bezos detiene esclusivamente i diritti per trasmettere in streaming il miglior match del mercoledì fino alle semifinali.

