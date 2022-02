La Coppa del mondo di sci alpino 2022 si avvia verso la conclusione. Con le Olimpiadi invernali di Pechino ormai alle spalle, gli atleti tornano a gareggiare sulle nevi in vista dell’assegnazione della Coppa del Mondo Generale e delle Coppe di Specialità. La programmazione della disciplina principe degli sport invernali prevede un fitto calendario di gare da sabato 26 febbraio fino a domenica 20 marzo, data in cui si concluderanno le Finali di Courchevel-Méribel.

A partire dal prossimo weekend gli appassionati di sport su Sofia Goggia, chiamata a difendere il primo posto nella Coppa di Specialità di discesa libera. Restando in campo femminile, l’Italia sogna la possibile impresa di Federica Brignone, attualmente terza nella classifica di Coppa del Mondo Generale alle spalle della statunitense Mikaela Shiffrin e della slovacca Petra Vlhova.

Sul fronte maschile invece, dopo una deludente spedizione olimpica, Dominik Paris si giocherà il tutto per tutto per tornare a vincere la Coppa di Specialità di discesa libera. Al momento lo sciatore altoatesino è quinto, a 89 punti dal primo posto occupato dal norvegese Kilde.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere la Coppa del mondo di sci alpino 2022 in televisione e in streaming, oltre al calendario completo delle ultime gare della stagione.

Dove vedere le ultime gare di Coppa del mondo di sci alpino 2022 in TV

Dal 26 febbraio e fino al 20 marzo le ultime gare di Coppa del mondo di sci alpino 2022 saranno trasmesse in diretta TV su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Incluse nella diretta integrale di Eurosport sia le prove di Garmisch-Partenkirchen, Kvitfjell-Lillehammer, Flachau, Kranjska Gora, Crans-Montana, Lenzerheide e Are, sia le Finali di Courchevel-Méribel in programma da mercoledì 16 a domenica 20 marzo.

Dove vedere le ultime gare di Coppa del mondo di sci alpino 2022 in streaming

Lo streaming della fase finale della Coppa del mondo di sci alpino sarà visibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Su Discovery+ è garantito il live streaming integrale di tutte le gare da qui al termine della stagione 2022. Sulle piattaforme Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION gli abbonati avranno invece accesso alla trasmissione simultanea online della diretta televisiva su Eurosport 1.

Calendario Coppa del mondo di sci alpino 2022 maschile

Garmisch-Partnkirchen

Sabato 26 marzo – Slalom speciale (prima manche alle 9:15 e seconda manche alle 12:15)

Domenica 27 marzo – Slalom speciale (prima manche alle 8:55 e seconda manche alle 12:15)

Kvitfjell-Lillehammer

Venerdì 4 marzo – Discesa libera (ore 11:15)

Sabato 5 marzo – Discesa libera (ore 11:30)

Domenica 6 marzo – Super G (ore 11:00)

Flachau

Mercoledì 9 marzo – Slalom Night Event (prima manche alle 17:30 e seconda manche alle 20:30)

Kraniska Gora

Sabato 12 marzo – Slalom gigante (prima manche alle 9:15 e seconda manche alle 12:45)

Domenica 13 marzo – Slalom gigante (prima manche alle 9:15 e seconda manche alle 12:30)

Courchevel

Mercoledì 16 marzo: Discesa libera (ore 9:45)

Giovedì 17 marzo: Super G (ore 11:00)

Venerdì 18 marzo: Parallelo (ore 11:45)

Sabato 19 marzo: Slalom gigante (prima manche alle 8:45)

Domenica 20 marzo: Slalom speciale (prima manche alle 10:30)

Calendario Coppa del mondo di sci alpino 2022 femminile

Crans Montana

Sabato 26 febbraio: Discesa libera (ore 10:30)

Domenica 27 febbraio: Discesa libera (ore 10:00)

Lenzerheide

Sabato 5 marzo: Super G (ore 10:00)

Domenica 6 marzo: Slalom gigante (prima manche alle 10:00 e seconda manche alle 13:30)

Are

Venerdì 11 marzo: Slalom gigante (prima manche alle 14:45 e seconda manche alle 18:00)

Sabato 12 marzo: Slalom speciale (prima manche alle 10:30 e seconda manche alle 13:30)

Courchevel

Mercoledì 16 marzo: Discesa libera (ore 11:15)

Giovedì 17 marzo: Super G (ore 9:45)

Sabato 19 marzo: Slalom gigante (prima manche alle ore 10:30)

Domenica 20 marzo: Slalom speciale (prima manche alle ore 8:45)