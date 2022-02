Stasera su Sky e in streaming su Now ritorna Italia’s Got Talent alle 21.15. Dopo la puntata della scorsa settimana in cui abbiamo visto l’incoronazione a finalista di Federico Martelli con il suo “Bello bello“, che cosa c’è da aspettarsi per stasera?

Chi è l’ospite della quarta puntata di Italia’s Got Talent

L’appuntamento con il talent di Sky stasera si impreziosisce con la presenza di una grandissima sportiva, la pallavolista italiana Paola Egonu. L’atleta ha recentemente polemizzato con Lorena Cesarini a Sanremo, attirando così l’attenzione delle testate italiane. La schiacciatrice ha definito le parole della conduttrice sul razzismo:

“Polemiche inutili. Mi chiedo fino a che si dovrà passare da queste baggianate. Parlare di odio razziale per un paio di post mi sembra una montatura “.

Nella puntata di stasera di Italia’s Got Talent la campionessa europea affiancherà i 4 giudici Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini e Elio.

Le esibizioni di mercoledì 16 Febbraio

Anche stasera ci saranno tantissimi concorrenti in gara che lotteranno per arrivare alla finale. La presentatrice Lodovica Comello verrà coinvolta da alcuni di loro. Parteciperà ad una performance di arti marziali e ad una di memorizzazione in cui il concorrente saprà ricordare una sequenza numerica qualsiasi con estrema facilità.

Le esibizioni saranno tantissime e faranno divertire i giurati e il pubblico a casa. Ci saranno moto e rock’n’roll con due sorelle scatenate. Salirà sul palco un topolino che avrà qualche difficoltà a realizzare un percorso. Spazio anche alla musica con un rapper che darà prova di maestria con la sua breakdance. E ancora fachiri, musical economici, monologhi, arti circensi…

Le esibizioni saranno tantissime, ma qualcuno riuscirà ad aggiudicarsi il Golden Buzzer? Per scoprirlo dovete avere un abbonamento a Sky e collegarvi alle 21.15 o registrate la puntata. Non avete ancora sottoscritto la vostra adesione alla piattaforma?

Aumentiamo il livello di difficoltà per @frankmatano e aggiungiamo i nostri nomi sotto nei commenti.👇🤣 Domani vi aspetta una nuova ed entusiasmante puntata di #IGT alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWTV_It.✨ pic.twitter.com/J1vopGvBnQ — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 15, 2022

Italia’s Got Talent 2022 quando si potrà vedere gratis?

Se volete vedere Italia’s Got Talent 2022 gratis dovete aspettare una settimana. Infatti le puntata Sky sono trasmesse il martedì della settimana successiva alle 21:30 su Tv8. La quarta puntata dunque sarà in onda martedì 22 Febbraio.