Ieri la terza puntata di Italia’s Got Talent non è andata molto bene, infatti gli ascolti si sono fermati solo allo 0,9% di share con 200 mila spettatori. Ma è il finalista proclamato durante il talent show di Sky a destare più scalpore.

Chi è il finalista della terza puntata di Italia’s Got Talent

La puntata di Italia’s Got Talent ieri è stata caratterizzata dal finalista. Infatti nonostante ci siano state esibizioni interessanti nessun membro della giuria o Lodovica Comello hanno dato il Golden Buzzer. Pertanto, dopo aver visto tutte le esibizioni i giurati sono stati invitati alle votazioni. Chi avrebbe ottenuto tutti pareri positivi sarebbe potuto andare in finale.

Il cantante Federico Martelli diventa il finalista della terza puntata, grazie al sostegno di Frank Matano, Elio, Mara Maionchi e Federica Pellegrini.

Federico Martelli e la sua canzone

Federico Martelli si presenta davanti ai giurati in una mise bianca: pantaloncini e maglietta. Pur non essendo un cantante di professione, ha creato una canzone che è stata molto apprezzata dal pubblico a casa “Bello, Bello“, dedicata “ai datori di lavoro che pensano di sapere meglio dei dipendenti come fare un lavoro e li stressano”. Una canzone ironica, ma come dice Mara Maionchi “con qualcosa di verità dentro”.

Arriva lui, BELLO BELLO, per combattere il nonnismo! 🤗 Per noi è già una hit! #IGT pic.twitter.com/eesiERkJC0 — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 9, 2022

Ha 35 anni e nella clip di presentazione dichiara:

“Mi piace il gusto per lo squilibrio. Le mie canzoni sono ispirate a fatti personali, o storie di amici, o cose che vorrei dire a qualcuno ma che non riesco a dirgliele di persona. In generale le mie canzoni contengono la parola “bello”.

Elio è innamorato di lui:

“Tu canti male, balli malissimo e però hai pensato a tutto. Tu hai già scritto il pezzo su un tema che non tratti nessuna canzone al mondo, originale. Tutti cantavano e ballavano, nonostante tu canti malissimo e balli pure peggio. Il tuo merito è che hai già tutto in testa”.

Su Twitter la canzone è già entrata nel cuore del telespettatori, che su Twitter dicono:

ma avete visto italias got talent ieri federico martelli sei un genio ARRIVA LUIIII BELLOOO BELLOOOOO la canto in loop — camilla (@rosesinmyskin) February 10, 2022