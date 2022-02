Ritorna come di consueto Verissimo su Canale 5 per il sabato e la domenica pomeriggio. Silvia Toffanin, nonostante sarà al timone di Striscia la Notizia, non abbandona il suo talk show in cui è la vera padrona del sabato pomeriggio di Mediaset. Anche questa settimana ci saranno grandi ospiti ed alcune direttamente da Sanremo. Scopriamo subito di chi si tratta.

Gli ospiti di Verissimo sabato 12 Febbraio

Il salotto di Silvia Toffanin sabato 12 Febbraio avrà l’onore di ospitare Deborah Compagnoni, la prima atleta italiana di sci alpino ad aver vinto tre medaglie d’oro in diverse edizioni delle Olimpiadi invernali.

La presentatrice di Canale 5 farà spazio anche ai grandi ospiti di Sanremo 2022: Matteo Romano, il cantautore che ha raggiunto la celebrità con Tik Tok e ha vinto Sanremo Giovani 2021. Ci saranno anche le regine della musica italiana: Giusy Ferreri e Noemi.

Spazio anche alla scrittura, con il celebre finalista del Premio Strega 2020 Jonathan Bazzi, che con il suo romanzo su un coming out, “Febbre”, ha conquistato pubblico e critica. Sarà presente infine anche Roberta Capua.

Gli ospiti di domenica 13 Febbraio

A presentare il suo nuovo show ci sarà Michelle Hunziker, che sarà in onda dal 16 febbraio con il suo primo one woman show “Michelle Impossible”.

Ritornano le grandi protagoniste di Sanremo 2022 nel salotto di Verissimo, con la cantante Iva Zanicchi e Drusilla Foer, la concomitanza delle ospiti permetterà di parlare ad entrambe del celebre siparietto durante la kermesse canora? Ritorna la grande coreografa internazionale, Carolyn Smith, che ha lavorato anche durante il Festival di Rai 1.

