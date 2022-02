Grandi novità per Silvia Toffanin. Il volto storico del sabato pomeriggio di Canale 5 sta per approdare ad un nuovo programma. La moglie di Pier Silvio Berlusconi condurrà il tg satirico di Mediaset.

Quando arriverà Silvia Toffanin a Striscia la Notizia?

La notizia di poche ore fa è ufficiale: la conduttrice di Verissimo approda a Striscia la Notizia. Sarà affiancata dal volto storico della trasmissione, Ezio Greggio. La presenza di Toffanin è confermata a partire dal lunedì 21 fino al 26 Febbraio.

Una novità assoluta per la presentatrice, che finora non ha mai svolto questo ruolo, come altre sue colleghe. Ricordiamo che anche Maria De Filippi ebbe le redini della trasmissione e si divertì tantissimo. La giovane conduttrice di Canale 5 ha tutte le carte in regola per far bene. Come ha dimostrato a Verissimo: non le manca l’ironia e il sarcasmo, doti essenziali per il tg di Antonio Ricci.

Dal 28 Febbraio i conduttori di Striscia la Notizia cambiano

I cambiamenti nel tg satirico di Canale 5 non finiscono mai. Infatti dopo la conduttrice di Verissimo, dal 28 Febbraio ci saranno Francesca Manzini e Gerry Scotti.