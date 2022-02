Iva Zanicchi chiarisce quello che è successo con un Drusilla Foer dicendo che si è trattato solo di un equivoco. Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022, la cantante ha detto vicino alla Madrina della serata una frase che le è costata molte critiche. In particolare, Iva ha detto:

Lei ha qualcosa in più di me.

Subito la replica di Drusilla:

Sì, sono colta!

Ma cosa è successo davvero tra le due donne? Ecco la versione della concorrente in gara al Festival.

Il chiarimento di Iva Zanicchi

Nel corso della giornata successiva alla terza serata del Festival di Sanremo 2022 Iva Zanicchi ha voluto chiarire cosa è successo con la Madrina della serata. In particolare, la cantante ha specificato che sono ottime amiche e che si erano sentite anche in mattinata via messaggi a seguito delle numerose polemiche sul web. In particolare nella conferenza stampa di stamattina Iva Zanicchi ha detto:

È stato solo un equivoco. Se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa mattina… c'è troppa stima e affetto.

E ha continuato:

“ Stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: ‘O grulla, non ti si sentiva il microfono’. Questo perché sono io che ho detto a lei: ‘Tu sei colta e intelligente’. Non si è sentito che l’ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto “.

La versione sarebbe stata confermata anche da Drusilla a Radio Rtl 102.5, in cui la diva di Sanremo ha dichiarato:

“Il giornalismo è un po’ miope, affrettato e ha pensato che io facessi la s*ronza con la Zanicchi. Invece noi ci siamo dette delle cose e io ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me. A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose, perché Iva è come me uno spirito libero, siamo delle donne di temperamento e quindi ci diciamo le peggio cose tra di noi. Non era intenzione mia dire quella cosa anche perché non è il mio modo di offendere una grande signora della musica italiana che va onorata. Lei questa mattina mi ha telefonato e mi ha detto “Ma la gente non capisce nulla” e io le ho risposto “Vabbè Iva, basta che lo sappiamo io e te”. Io posso essere un po’ ibrasiva, un po’ sarcastica, ma non con una signora così che ha appena cantato, una grande signora della musica italiana come Iva Zanicchi”.

Le polemiche social per lo scambio di battute

Drusilla Foer è riuscita a far emergere tutta la sua personalità sul palco di Sanremo 2022 fin dai primissimi istanti. Quando sono arrivate le parole di Iva Zanicchi a nessuno è sembrata strana la risposta della Madrina. Tantissimi infatti i commenti in suo favore sui social, in particolare in merito allo scambio di battute con la cantante che si vede nel video pubblicato su Twitter: