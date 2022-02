Dopo l’esordio positivo della prima serata oggi, mercoledì 2 febbraio, andrà in onda il secondo appuntamento con il Festival di Sanremo 2022. In tale occasione vedremo che si esibiranno i restanti 13 cantanti in gara, ma non solo. Sul palco, infatti, ci saranno anche momenti di intrattenimento grazie al supporto di alcuni ospiti. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Ospiti e co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2022

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 ha dato dei risultati parecchio positivi. In tale occasione si sono esibiti i primi 12 cantanti in gara e, ad avere la meglio, sono stati Mahmood e Blanco, i quali si sono posizionati al primo posto nella classifica provvisoria. Ad accompagnare Amadeus sul palco c’è stata Ornella Muti, mentre gli ospiti sono stati i Maneskin e i Meduza. Nella messa in onda di questa sera, invece, il conduttore, nonché direttore artistico, verrà affiancato dall’attrice Lorena Cesarini.

Ad animare la messa in onda, poi, ci sarà il comico Checco Zalone. Quest’ultimo, come suo solito, darà sicuramente luogo a qualche siparietto divertente finalizzato ad intrattenere e a strappare una risata al pubblico da casa e in studio. Inoltre, sul palco dell’Ariston ci sarà anche Laura Pausini. La cantante si cimenterà nell’esibizione del suo nuovo singolo “Scatola”.

I cantanti in gara e i brani

Fulcro della serata, però, saranno chiaramente i concorrenti in gara. In questa seconda serata del Festival di Sanremo 2022, infatti, si esibiranno i restanti 13 concorrenti che faranno il loro primo esordio con il loro brano inedito. Al termine della puntata, poi, verrà redatta una nuova classifica che renderà possibile scoprire chi sia il preferito, in questa seconda fase di votazione, tra tutti e 25 i concorrenti in gara.

I cantanti che si esibiranno sono i seguenti e s sono elencati in ordine del tutto casuale:

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica

Elisa – “O forse sei tu”

Emma Marrone – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Matteo Romano – “Virale”

Aka 7even – “Perfetta così”

