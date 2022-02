Donatella Rettore in “Storie italiane”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele, è intervenuta a proposito di Sanremo 2022, in cui sarà concorrente insieme a Ditonellapiaga. Parlando del Festival, però la nota cantante ha fatto una brutta gaffe.

Insieme al lei c’era Ditonellapiaga con cui ha parlato della loro partecipazione a questa edizione di Sanremo. Donatella Rettore, ha detto:

Noi siamo le sveglie del Festival, siamo quelle che tengono su un po’ la situazione. Non siamo a Sanremo per vincere, ma per rallegrare gli animi. Siamo le animatrici del Festival di Sanremo. Per noi vincere significa divertire, fare ballare la gente a casa rimasta in clausura per tutto questo tempo.