Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di Sanremo 2022, quella ufficiale pre kermesse. Lo showman siciliano conduttore del Festival, Amadeus, ha raccontato quali saranno gli ospiti e come si svolgerà la manifestazione canora più famosa d’Europa. Ha detto che sarà il Sanremo della leggerezza e della profondità. Ha risposto alle domande in maniera diretta ed inoltre, ha parlato anche di come si svolgerà la gara in caso di “positivi”. Sono poi arrivati dei chiarimenti sulla questione Junior Cally e Highsnob.

La conferenza stampa di Sanremo 2022

La conferenza stampa di Sanremo 2022 è andata in onda con Amadeus e Stefano Coletta, direttore di Rai 1, protagonisti, che hanno spiegato come si svolgerà la kermesse. Innanzitutto, si è discusso di alcuni problemi importanti e dei nodi rimasti da sciogliere. Ad esempio, le accuse mosse da Junior Cally verso Highsnob. Quest’ultimo ha accusato il primo di non averlo citato tra gli autori dei brani e la questione è stata risolta da una lettera della SIAE che reputa “del tutto infondate e diffamatorie” tali accuse. Poi si è parlato della presenza di Fiorello.

La partecipazione di Fiorello a Sanremo 2022

Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo 2022 ha detto che Fiorello lo ha tenuto sulle spine per diversi mesi sulla sua presenza:

Conosco Fiorello da 35 anni, se mi avessero detto che sarebbe stato tre volte a un mio eventuale Festival avrei detto “non è possibile”. L’anno scorso è stato eroico, credo sia stato leggermente sottovalutato. Ha fatto la cosa più difficile in assoluto per un comico. Per cinque sere si è speso sostituendosi anche a ospiti che non sono venuti per paura o ragioni di salute. Ha fatto qualcosa di incredibile. Ero quasi convinto che non sarebbe venuto, ma siccome lo conosco e sono un martello pneumatico già da quest’estate l’ho stressato. Fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che non sarebbe venuto tanto che avevo fatto preparare una sagoma e gli avevo detto: “Se tu non vieni cammino con la tua sagoma”. Quando è arrivato qui ieri è stata una bellissima sorpresa. Lui sa che io l’imprevedibilità la adoro. “Ma secondo te corn…azzo ti lasciavo da solo?” mi ha detto come prima cosa.

La rosa degli ospiti

Amadeus ha spiegato durante la conferenza di Sanremo 2022 che ci saranno tanti ospiti. In particolare, I Maneskin, I Meduza, Laura Pausini e Cesare Cremonini. Marco Mengoni potrebbe essere tra quelli da aggiungere. Ci saranno anche volti di punta dello sport e sarà presente il regista e attore, Checco Zalone. Intanto, per quanto riguarda la gara in caso di Covid, gli organizzatori del Festival hanno detto che vale la regola Irama, ovvero sarà proiettata la prova generale del cantante in differita.

Le parole di Stefano Coletta

Stefano Coletta direttore di Rai 1 ha poi tessuto grandi encomi alla qualità della kermesse in particolare per i testi e per le musiche; traspariranno “voglia di leggerezza e di profondità” all’interno di questo Festival. L’idea è di rispondere al bisogno di evasione e ai desideri del pubblico. È un servizio importante che la TV pubblica deve comunicare.

Ultima spina: cosa potrebbe accadere in caso di positività di Amadeus nel corso delle serate del Festival? Durante la conferenza stampa di Sanremo 2022 Amadeus ha fatto sapere che non c’è un piano B nel caso lui dovesse risultare positivo.

