Il Festival di Sanremo 2022 si fa sempre più vicino e in queste ore si vagliano tutte le ipotesi per fronteggiare qualsiasi evento. Ovviamente il più importante resta il coronavirus che attualmente, con la sua variante Omicron, sta colpendo migliaia di persone ovunque.

La Rai deve sapere come fronteggiare un potenziale caso di positività in Amadeus, il conduttore principale di tutte le serate. Un piano B che sia già pronto e attivabile anche all’ultimo secondo.

Qual è il piano B di Sanremo 2022 se Amadeus è positivo?

A quanto si apprende da La Stampa in queste ore le riunioni in casa Rai sono sempre più intense e numerose perché tutto dev’essere per il 1 Febbraio, data d’inizio del Festival della musica italiana. L’ipotesi più probabile è che se Amadeus risultasse positivo, toccherebbe ad Antonella Clerici prendere le redini del programma.

La presentatrice, reduce dal successo di The Voice Over, ha già condotto il Festival nel lontano 2010 e risulterebbe una delle persone più competenti in casa Rai per farlo ancora.

L’anno scorso il piano B prevedeva la presenza di Fiorello, ma quest’anno ancora non è stata annunciata nemmeno la sua partecipazione al Festival, per cui ecco arrivare Antonella Clerici.

Ma sarà vero? Finora né la presentatrice né la Rai o Amadeus hanno dato comunicazione ufficiale.

E se Amadeus malauguratamente risultasse positivo al test Covid?

L’anno scorso c’era Fiorello ma quest’anno, secondo il quotidiano La Stampa, il piano B prevederebbe la conduzione di Antonella Clerici che conosce molto bene la macchina del Festival.#Sanremo2022 pic.twitter.com/E56XdsSoYE — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 24, 2022

