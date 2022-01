Da oggi e fino al 30 gennaio sarà possibile avere tutto l’intrattenimento, lo sport e il calcio di Sky a 29,99 euro al mese per 18 mesi anziché 50,00 euro al mese. È la nuova offerta flash lanciata dalla pay-TV per spingere gli abbonamenti ai pacchetti Sky TV, Sky Sport e Sky Calcio. La promo è comprensiva dell’esperienza Sky Q, l’innovativo servizio di Sky che permette di accedere ai contenuti del proprio abbonamenti da più televisori e dispositivi portatili contemporaneamente.

Cosa è possibile vedere con la nuova offerta flash di Sky

L’offerta flash di Sky, sottoscrivibile fino al 30 gennaio, offre in un unico abbonamento tutti i contenuti dei pacchetti Sky TV, Sky Sport e Sky Calcio.

Sky TV è la porta di accesso all’intrattenimento di Sky: dagli show televisivi come X-Factor, MasterChef e Italia’s Got Talent, alle migliori serie TV internazionali e le serie Sky Original. Grazie a Sky TV puoi ad esempio vedere in esclusiva le nuove stagioni degli show targati Sky, le serie televisive del momento come Euphoria, oppure ancora le produzioni originali come A discovery of Witches.

Il pacchetto Sky Calcio include la Serie A (3 partite ogni giornata), tutta la Serie B, fino a 8 incontri per ogni turno di Serie C i migliori incontri di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

E grazie a Sky Sport, gli appassionati sportivi hanno accesso anche alla Champions League (121 partite a stagione su 137 totali), l’Europa League e la Conference League, tutta la MotoGP e la Formula 1, la NBA e un canale dedicato al tennis con l’esclusiva di Wimbledon e di tutti i tornei ATP Masters 1000.

Come aderire all’offerta flash di Sky

Gli utenti interessati ad aderire all’offerta flash di Sky possono scegliere la soluzione Sky Q via Internet (non serve la parabola) o in alternativa Sky Q via satellite. La seconda opzione consente di vedere i contenuti in 4K HDR con l’aggiunta dell’opzione Sky Ultra HD, registrare fino a 4 programmi Sky e mettere in pausa qualsiasi programma (anche in diretta).