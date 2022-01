Ieri sera il pubblico si è completamente spaccato tra la diretta del Grande Fratello Vip 6 e la finalissima di The Voice Senior. Una gara di ascolti all’ultimo minuto in cui il talent show ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori. I dati analizzati nel dettaglio di questa seconda edizione del programma vedono una finalissima trasmessa dalle 21:36 alle 00:23 che ha raggiunto 3.882.000 spettatori pari al 19.5% di share.

Invece la diretta del reality di Alfonso Signorini è iniziata un po’ più tardi, alle 21:42 ed è finita all’1:26 con uno share del 20.6%. Nonostante il Grande Fratello sia seguitissimo tra i giovani, il talent show di Antonella Clerici funziona e alla sua seconda edizione ha saputo chiudere con il botto.

Chi è il vincitore di The Voice Senior?

A trionfare su tutti gli altri concorrenti è stato Annibale Giannarelli, componente della squadra di Gigi D’Alessio. Il cantante è riuscito a trionfare sugli altri finalisti: Walter Sterbini (team Loredana Bertè), Marcella Di Pasquale (Clementino) e Claudia Arvati della sua stessa squadra.

Settantatré anni, è il più anziano concorrente che abbia mai vinto un talent inItalia. Italo australiano, ha vinto un disco d’oro a soli 15 anni, nella sua vita il talento gli ha permesso di aprire concerti importanti come quelli di Mina a Sidney, in Australia, dove ha vissuto per gran parte della sua vita. Annibale Giannarelli ha chiuso il suo percorso a The Voice Senior con il brano “Lo chiamavano Trinità“. Ieri ha dichiarato:

“Io sono venuto a The Voice Senior per dare piacere a tutti coloro che sono in ascolto ma il piacere è stato veramente tutto mio”.

Gigi D’Alessio fiero del suo “pupillo” si è complimentato anche stamani su Twitter per il suo meritato successo:

Annibale Giannarelli è il VINCITORE di #TheVoiceSenior!! 🏆💥

Sono molto felice e orgoglioso, perché è la meritata vittoria di un grande artista con un incredibile talento! pic.twitter.com/7z3tnA5cJu — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) January 22, 2022

Il televoto in tilt

Durante la finale si è verificato un problema molto serio con il televoto. Il sistema ha collassato. Stefano Colletta, direttore di Rai 1, si è scusato dal palco:

“Chiedo scusa al Tg1, dovevano prendere la linea prima ma purtroppo il sistema è andato in tilt”.

Un disagio che ha fatto tardare la proclamazione del vincitore, ma non ha intaccato il grande successo del talent. La terza edizione? Siamo sicuri che ci sarà!

