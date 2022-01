Verissimo ritorna con il suo consueto doppio appuntamento di sabato 22 e domenica 23 Gennaio. Silvia Toffanin in questa nuova stagione sta riscuotendo un ottimo risultato in termini di ascolti. Il programma sta restando stabile su una media del 15% di share a puntata, superando la concorrenza con grande facilità.

Ma veniamo agli ospiti di questa puntata: un ricco pot-pourri che farà la gioia dei telespettatori. Eccoli nel dettaglio.

Gli ospiti di Verissimo sabato 22 Gennaio

Nella puntata di sabato 22 Gennaio ospite d’onore è l’attore italiano Alessio Boni, tornato recentemente a teatro con “Don Chisciotte”, una favola di adulti che fa ridere come bambini, secondo quanto racconta Boni. Presto per la Rai uscirà il film sulla vita del concorrente del GF VIP Manuel Bortuzzo, in cui Boni interpreterà il padre del nuotatore. Un’altra sportiva sarà ospite della puntata: Irma Testa, prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana, che ha fatto coming out dopo la sua ultima vittoria.

Francesca Cavallin reduce dal successo di “Un professore“, la fiction che vede protagonista Alessandro Gassman ed ha ottenuto buoni risultati di ascolto. Ci racconterà forse il seguito della fortunata serie tv?

Infine ci sarà anche Giuliana De Sio, in teatro ora con “Le Signorine”, racconterà i retroscena del suo spettacolo e gli sviluppi della sua passionale vita amorosa.

Lo spazio di C’è posta per te: Quali storie nel salotto di Silvia Toffanin?

Ci sarà anche il nuovo appuntamento con le storie di “C’è posta per te”. Questa settimana si ritornerà dai protagonisti Clara e Guido, tra cui è sbocciato l’amore e si sono ritrovati negli studi di Maria De Filippi dopo 65 anni.

Gli ospiti di Verissimo domenica 23 Gennaio

Silvia Toffanin domenica 23 Gennaio intervisterà l’ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 6: Carmen Russo. La ballerina è uscita la scorsa settimana dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 e ha potuto riabbracciare il suo amato Enzo Paolo Turchi. In quell’occasione ha scoperto che il marito aveva avuto il covid e non le aveva detto niente per non compromettere la sua permanenza all’interno della casa.

Ritornerà anche Claudia Gerini che racconterà l’evoluzione della sua carriera durante la pandemia e i suoi amori. Dall’ultima edizione di Ballando con le stelle, torna Federico Fashion Style

Per lo spazio dedicato alle interviste di coppia ci sarà il “vincitore morale” del GF VIP, come lo chiamano i fan, Aldo Montano con sua moglie Olga Plachina, della quale si è vociferato che andasse all’Isola dei Famosi. E ancora Carolina Marconi e del compagno Alessandro Tulli.

Appuntamento Sabato 22 e Domenica 23 Gennaio su Canale 5 alle 16.30 con Silvia Toffanin.

