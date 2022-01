Ieri sera, giovedì 13 gennaio, è andata in onda su Sky Uno la quinta puntata di MasterChef Italia 11. Il nono e decimo episodio del talent culinario più famoso della televisione italiana hanno riservata una nuova doppia eliminazione, così come accaduto nel corso del precedente appuntamento.

Chi è stato eliminato ieri sera nella nuova puntata di MasterChef 11? Ecco i due nomi degli aspiranti chef che hanno dovuto fare ritorno a casa.

Eliminato MasterChef 11 nella puntata del 13 gennaio

Nella puntata di ieri sera di MasterChef Italia 11 sono stati eliminati Andrea e Nicholas: il primo non è riuscito a superare l’Invention Test, mentre il secondo non è sopravvissuto al termine del Pressure Test “creativo”.

Ma ricapitoliamo quanto successo in puntata e come si è arrivati alla doppia eliminazione.

Le prove Mystery Box e Invention Test

All’inizio del nono episodio, i concorrenti sono stati chiamati a ricordare i piatti assaporati nell’infanzia in occasione della Mystery Box.

Restando sempre nel tema della serata – Le radici – per l’Invention Test i tre giudici hanno chiesto agli aspiranti chef divisi in tre gruppi di preparare i piatti di quanto loro erano bambini (e per loro si intende Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli).

Il primo piatto peggiore è stato realizzato da Bruno, il secondo e il terzo rispettivamente da Mary e Andrea. Tra questi tre nomi, i giudici hanno scelto di togliere il grembiule bianco della MasterClass ad Andrea, che dunque è il primo eliminato della serata.

Prova in esterna e Pressure Test

In seguito si è passati alla Prova in esterna. Per questa puntata i concorrenti di MasterChef sono approdati nella Val di Sole, in Trentino.

Chef Barbieri, chef Cannavacciuolo e chef Locatelli hanno diviso le squadre in due, formazione rossa e blu: gli aspiranti chef di ciascuna squadra dovevano dimostrare di saper preparare un piatto all’altezza usando il fieno sia come ingrediente che come tecnica di cottura.

Al termine della prova, i blu sono risultati la squadra peggiore. E se i concorrenti della squadra rossa hanno esultato, perché sicuri di partecipare a una nuova puntata, quelli della squadra blu si sono dovuti preparare mentalmente ad affrontare il temibile Pressure Test.

A fine puntata è arrivato anche il secondo eliminato della serata: i tre giudici hanno votato per l’uscita di Nicholas.

Vi siete persi l’appuntamento di ieri sera? Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di rivedere la replica di MasterChef Italia 11.