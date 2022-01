Nella serata di ieri, giovedì 6 gennaio, è andata in onda su Sky Uno la quarta puntata di MasterChef Italia 11. A sorpresa, la triade di giudici composta da Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri ha scelto di eliminare non uno ma due concorrenti.

Chi è stato eliminato ieri sera a MasterChef 11? Scopriamo i due nomi degli aspiranti chef costretti ad abbandonare il talent-show culinario targato Sky.

Eliminato MasterChef 11 nella puntata del 6 gennaio 2022

Nella puntata di ieri sera di MasterChef Italia 11 sono stati eliminati Andrea Letizia e Rita. Andrea Letizia non ha convinto i giudici né durante la Golden Mystery Box né nell’Invention Test. Al termine della seconda prova, la concorrente figurava tra i peggiori insieme a Nicky e Federico. I giudici, dovendo scegliere un solo nome, hanno deciso di salvare i due ragazzi e di mandare a casa Andrea Letizia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il secondo eliminato della serata è arrivato alla fine del primo Skill Test di questa nuova edizione. I concorrenti rimasti in gara dovevano affrontare una sfida basata su tre livelli studiati dai giudici e dedicati al miele. Mery, vincitrice dell’Invention Test, ha potuto scegliere chi tra Nicky e Federico doveva partecipare a entrambe le prove o soltanto a una.

Lo Skill Test è iniziato con il primo livello curato da Bruno Barbieri. Gli aspiranti chef sono stati chiamati a usare il miele per mantecare. A salvarsi sono stati Pietro, Tina, Mery, Tracy, Mime, Anna e Bruno.

Il secondo livello è stato gestito invece dallo chef Giorgio Locatelli. La prova consisteva nell’impiegare le tecniche di laccare anti imbrunimento. Stavolta a salvarsi sono stati Lia, Andrea, Polone, Carmine e Nick.

Il terzo e ultimo livello dello Skill Test ha avuto per protagonista Antonino Cannavacciuolo. Lo storico chef/giudice di MasterChef Italia ha chiesto ai concorrenti di cimentarsi nell’uso del miele in pasticceria, mostrando loro il favo crudo, il polline e l’idromele.

Come anticipato qui sopra, lo Skill Test si è concluso con il secondo eliminato della serata di ieri: insieme ad Andrea Letizia è Rita a dover abbandonare la cucina di MasterChef e salutare il resto dei “colleghi”, dando così il proprio addio ai sogni di laurearsi vincitrice dell’undicesima edizione di MasterChef.

Non siete riusciti a vedere la puntata di ieri sera del talent culinario più famoso della televisione italiana? Non vi preoccupate, perché potete sempre rimediare guardando la replica di MasterChef Italia 11 (al link trovate la spiegazione dettaglia su come rivedere la puntata).