Vi segnaliamo una novità dell’ultim’ora riguardante il palinsesto di Rai 1: la quinta puntata di The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici, andrà in onda questa sera anziché domani, come previsto dalla normale programmazione dello show musicale. Al posto di The Voice Senior, nella prima serata della Vigilia di Natale sarà trasmesso il film Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: la pellicola presenta una voce narrante d’eccezione, quella dell’attore e scrittore italiano Fabio Volo.

The Voice Senior sfida Caduta libera campionissimi

La Rai ha dunque deciso di anticipare di un giorno la messa in onda di The Voice Senior, che anziché il venerdì sera questa settimana andrà in onda nel prime time della giornata di giovedì. Una mossa che consente al talent di Rai 1 di evitare lo scontro diretto con il Concerto di Natale in Vaticano, evento che sarà trasmesso su Canale 5 domani sera con conduzione di Federica Panicucci.

In ogni caso, The Voice Senior non potrà evitare la concorrenza di Caduta libera campionissimi, il nuovo format del game show condotto da Gerry Scotti, promosso in prima serata per una serie di puntate speciali in cui si affronteranno i migliori giocatori del popolare programma in onda nella fascia pre-serale. Chi avrà la meglio tra il talent della Clerici e il quiz game della rete ammiraglia Mediaset?

Staremo a vedere. In conclusione, vi ricordiamo che sempre nella giornata di domani la programmazione di Rai 1 prevede la messa in onda della Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco.

