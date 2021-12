Da giovedì 16 dicembre il game show Caduta libera sbarca nella prima serata di Canale 5 con quattro puntate speciali. Gerry Scotti terrà dunque compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset per tutto il periodo natalizio con il format Caduta libera Campionissimi, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. In ciascuna puntata il protagonista sarà un super campione, scelto tra tutte e 10 le edizioni di Caduta libera, che affronterà altri 8 campioni del passato più 2 personaggi famosi. Non mancheranno nemmeno gli ospiti speciali, chiamati a intrattenere i telespettatori da casa con musica e siparietti comici.

Caduta libera Campionissimi: anticipazioni della puntata del 16 dicembre

Ad aprire le danze di Caduta libera Campionissimi ci sarà Nicolò Scalfi, il campione dei record. Il ragazzo originario di Brescia ha totalizzato 88 presenze, per una vincita complessiva di 727.000 euro: sia il numero di presenze che l’importo del montepremi fa di Nicolò Scalfi il concorrente più forte di sempre del game show di Canale 5.

Nella prima puntata del 16 dicembre, oltre a Nicolò Scalfi, in qualità di concorrenti vip ci saranno anche Alvin e Veronica Gentili. Il primo è un nome molto conosciuto al pubblico per il ruolo di inviato all’Isola dei famosi. La giornalista Veronica Gentili è invece uno dei nuovi volti più apprezzati dell’informazione Mediaset: oltre a sostituire di tanto in tanto Barbara Palombelli a Stasera Italia, sempre su Rete 4 conduce il talk show Controcorrente.

Le anticipazioni sulla prima puntata di Caduta libera Campionissimi in onda giovedì 16 dicembre ci rivelano inoltre i nomi degli ospiti che interverranno durante il primo dei quattro appuntamento speciali: Ivana Spagna, i Gemelli di Guidonia e Martufello.

Mercoledì 5 gennaio la finale di Caduta libera Campionissimi

I vincitori delle prime 3 puntate di Caduta libera Campionissimi saranno nel parterre degli sfidanti della finale, che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 5 gennaio. Al termine della finale Gerry Scotti eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta libera”.

Riuscirà Nicola Scalfi a confermarsi il campione dei record oppure verrà detronizzato da un altro concorrente? Non ci resta che attendere: appuntamento alle ore 21:30 di giovedì 16 dicembre per la prima puntata di Caduta libera Campionissimi.