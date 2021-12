Si rinnova anche nel 2021 l’appuntamento con il Concerto di Natale in Vaticano. L’evento sarà trasmesso su Canale 5 e vedrà la presentatrice Federica Panicucci vestire i panni di perfetta padrona di casa.

Nell’articolo trovi il giorno esatto in cui andrà in onda in televisione il Concerto di Natale in Vaticano 2021.

Quando va in onda il Concerto di Natale in Vaticano quest’anno

Il Concerto di Natale in Vaticano andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 24 dicembre 2021, giorno della Vigilia. Lo spettacolo musicale andrà avanti per diverse ore, grazie ai tanti ospiti che interverranno sul palco per un’occasione così speciale.

Ospiti del Concerto di Natale in Vaticano 2021

E a questo proposito, ecco la lista aggiornata – ma ancora non definitiva – di chi canta al Concerto di Natale in Vaticano, in programma presso l’Auditorium Conciliazione a Roma:

Giò Di Tonno

Shaggy (pseudonimo di Orville Richard Burrel, rapper giamaicano)

Enrico Ruggeri

Ana Mena Rojas (cantante spagnola, tra le protagoniste della miniserie Marisol, la película

Jimmy Sax (artista musicale francese, sassofonista di fama internazionale)

Anggun (cantautrice originaria di Giacarta, famosa per il singolo Snow on the Sahara)

2Cellos (duo di violoncellisti croato composto da Stjepan Hauser e Luka Sulic)

Ian Anderson (polistrumentista scozzese, leader del gruppo rock progressivo Jethro Tull)

Andrea Griminelli (flautista italiano, si esibirà in coppia con Ian Anderson)

Serena Menarini (producer musicale, uno dei giudici di All Together Now)

Arianna

Bugo (nome d’arte di Cristian Bugatti, pioniere del nuovo cantautorato italiano)

Emma Muscat (cantautrice e pianista maltese)

Federico Rossi (ex del duo musicale Benji e Fede)

Francesca Michielin (vincitrice della quinta edizione di X Factor, seconda classifica all’ultima edizione di quest’anno del Festival di Sanremo)

Biglietti per il Concerto di Natale in Vaticano 2021

Le persone interessate ad assistere dal vivo al concerto di Natale, in programma il 16 dicembre 2021 alle ore 19 presso l’Auditorium Conciliazione a Roma, possono acquistare i biglietti tramite il sito ufficiale concertodinatale.it.

Di seguito la procedura per l’acquisto dei biglietti:

Vai alla home page del sito ufficiale Concerto di Natale.

Passa il mouse sulla voce “Concerti” del menu principale, quindi seleziona “Biglietti”.

Clicca sul link “scheda di adesione” per scaricare il modulo di partecipazione.

Compila il modulo in ogni sua parte.

Paga il biglietto tramite bonifico bancario.

Invia il modulo compilato e la ricevuta del bonifico all’indirizzo di posta elettronica biglietteria@concertodinatale.it.

Dopo il pagamento e l’invio della scheda, i biglietti saranno recapitati via email in formato elettronico.

Importante: l’ingresso all’Auditorium Conciliazione è riservato ai soli possessori di regolare super green pass. Inoltre è obbligatorio indossare la mascherina protettiva per l’intera durata dello spettacolo. Per ulteriori informazioni ti invitiamo a contattare il numero di telefono 06 68136738 della società organizzatrice dell’evento Prime Time Promotions Srl.

