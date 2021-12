La Santa Messa di Natale è uno dei principali appuntamenti religiosi dell’anno. Sarà celebrata da Papa Francesco il giorno della Vigilia, presso la Basilica di San Pietro. Come da tradizione, vista la solennità della cerimonia, la Santa Messa della Notte di Natale beneficerà di un’ampia copertura televisiva, inclusa la diretta.

Di seguito le informazioni su dove vedere in TV la Santa Messa di Natale 2021.

Dove vedere la Santa Messa di Natale 2021 in TV

La Santa Messa della Notte di Natale 2021 sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e TV2000, canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky. La liturgia celebrata da Papa Francesco inizierà alle 19:30, due ore prima rispetto alla programmazione originaria, secondo cui la messa si sarebbe dovuta celebrare alle 21:30.

E se lo scorso anno l’anticipo era stato dettato dal coprifuoco imposto a livello nazionale dall’ex premier Giuseppe Conte per contrastare l’avanzata del Covid, oggi la decisione è stata presa per motivi prudenziali, così da ridurre il numero dei fedeli presenti in chiesa ed evitare assembramenti.

Rai 1 e TV2000 si confermano le reti di riferimento per la Santa Messa in TV. Da una parte, su Rai 1, la diretta e le altre trasmissioni che faranno da “contorno” alla Veglia di Natale saranno curate dalla redazione del Tg1, che dalla seconda metà di novembre ha visto l’arrivo dell’ex presidente Rai e giornalista Monica Maggioni. Dall’altra ci sarà l’ampia copertura televisiva di TV2000, l’emittente televisiva che fa riferimento alla Conferenza Episcopale Italiana.

Dove vedere la Santa Messa di Natale 2021 in streaming

La diretta streaming della Santa Messa della Notte di Natale 2021 sarà visibile su RaiPlay e sul sito tv2000.it.

RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, è disponibile gratuitamente su computer, smartphone, tablet, Smart TV e set-top box. Anche il sito tv2000.it è fruibile gratis da tutti gli utenti che lo desiderano: per avviare la diretta online del canale numero 28 del digitale terrestre è sufficiente accedere alla sezione Live del sito (non è richiesta l’iscrizione di un nuovo account).

